「最強網紅」謝薇安怒爆粗口 幹譙黃明志隱瞞謝侑芯情況

歌手黃明志涉毒並捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕31歲網紅「護理系女神」謝侑芯日前驚傳在馬來西亞驟逝，怎知今（2）爆出當時歌手黃明志與謝侑芯在同飯店房間內，同時涉嫌持有毒品、吸毒被捕後交保。對此，F奶「最強網紅」謝薇安憤怒在黃明志的社群帳號上留言爆粗口，並指責他隱瞞謝侑芯情況。

「最強網紅」謝薇安怒爆粗口幹譙黃明志。（翻攝自IG）

馬來西亞警方指謝侑芯於10月22日下午於吉隆坡一家五星級飯店出事，黃明志也在現場並搜出5粒藍色藥物，後警方在黃明志尿檢中驗出4種毒品。黃明志今日發文否認吸毒，謝薇安留言怒批「操！我上週一就敲你，說我找不到侑芯，你既然跟他（她）有聯絡你幹嘛不回我？」罵完之後餘怒未消的謝薇安更表示從此之後要將黃明志列為黑名單，也嗆爆網友「我是在跟你講女生工作嗎？我是在跟他講，他們有沒有聯絡？？我找不到人了！！」

請繼續往下閱讀...

網紅「護理系女神」謝侑芯（圖）驟逝，大馬警方表示當時歌手黃明志在現場。（翻攝自IG）

謝薇安到黃明志社群帳號嗆聲（紅框處）。（翻攝自IG）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法