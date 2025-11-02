自由電子報
娛樂 音樂

理想混蛋攻蛋全員哭慘！鼓手崩潰：爸爸罹淋巴癌太突然

〔記者張釔泠／台北報導〕理想混蛋成軍8年首度攻蛋，一連舉辦兩場「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今晚一開場主唱雞丁就忍不住哭了，走向舞台時頻頻仰天，想將淚水縮回去，他自嘲：「沒想到今天的哭點在一開始。」從休息室一路走向要升上來的位置，邊走就有很多感觸，感覺非常捨不得，「下一次希望不只兩場。」讓全場歌迷歡呼。

理想混蛋成軍8年攻蛋，氣氛感人。（記者王文麟攝）理想混蛋成軍8年攻蛋，氣氛感人。（記者王文麟攝）

理想混蛋以《天真世界的叛徒》、《頑強》以及《離開的一路上》揭開序幕，吉他手阿哲大讚今晚歌迷尖叫聲更勝前一晚，鼓手可沛笑說：「各位頑強的小混蛋們（粉絲稱呼），你們應該不會輸昨天吧？」阿哲也承諾要拿出所有力氣嗨翻小巨蛋。

第二場演出，雞丁相當不捨。（記者王文麟攝）第二場演出，雞丁相當不捨。（記者王文麟攝）

雞丁則感嘆今晚已是最後一場，特別的不捨，「從休息室一路走到升降舞台，邊走就很多感觸，這一條路走過來，幾分鐘的時間，想到8年前第一次表演，我們還做著不同的工作，走著走著就到小巨蛋，那種感覺非常難形容，謝謝你們」。

可沛（右）感謝3位成員願意讓他到前面演唱。（記者王文麟攝）可沛（右）感謝3位成員願意讓他到前面演唱。（記者王文麟攝）

唱到《我就想你》時，理想混蛋難得展現動感的一面，可沛感謝3位成員願意讓他到前面演唱，因為還得多花預算另外請鼓手演奏，雞丁則說不論唱歌或是打鼓，歌迷都很喜歡，「有你一起在台前很安心」，更主動擁抱可沛；雞丁還說，理想混蛋是很有愛的團體，意見不一樣的時候，都願意好好溝通，去完成共同的夢想與目標，也打趣若未來建廷出寫真年曆，大家都會支持。

鼓手可沛（中）透露父親的病況。（記者王文麟攝）鼓手可沛（中）透露父親的病況。（記者王文麟攝）

今晚唱到《滯留鋒》時，可沛崩潰痛哭：「我爸爸前陣子生病，在準備小巨蛋過程中，被診斷淋巴癌，所以他沒辦法來現場看我表演。這首歌想送給他，他還要化療一陣子，我想努力的陪他，發生得太突然。」他感嘆當「理想混蛋」真的不是簡單的事情，「已經安排很重要的小巨蛋，突然家人發生什麼事，沒辦法陪他，心裡很糾結，想帶給大家快樂，把糾結就放在心裡，謝謝團員陪著我，分擔這些情緒。」

唱到《祝你生日快樂》時建廷也飆淚。唱到《祝你生日快樂》時建廷也飆淚。

雞丁暖心安慰可沛，歌迷也會好好的接住他，「不管我們在台上展現開心、難過的樣子，大家都會用所有的愛擁抱我們。」接著唱到《祝你生日快樂》建廷也飆淚，現場氣氛感人。

理想混蛋成軍8年攻蛋，氣氛感人。（記者王文麟攝）理想混蛋成軍8年攻蛋，氣氛感人。（記者王文麟攝）

