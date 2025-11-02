李俊昊《颱風商社》粉紅泡泡炸裂！土味情話撩翻金敏荷

〔記者鍾志均／綜合報導〕李俊昊主演韓劇《颱風商社》昨（1）播第7集，該集講到他飾演的強太風向金敏荷飾演的「吳米鮮」投直球告白，畫面飄出粉紅泡泡。

李俊昊（左）和金敏荷的感情越來越緊密。（翻攝自tvN IG）

李俊昊因「表現寯」的計謀，鞋類出口受阻，所以想利用遠洋漁船，於是他商請父親也認識的遠洋漁船船長答應請求，安全將鞋子放進箱中運送成功。

怎知船隻要出發的瞬間，警察接到報警後開始搜索船，於是李俊昊手拿麵粉試圖裝成毒品引誘警察，在詭計施展下遠洋漁船順利出航，豈料表現寯再次擋住他的去路。表現寯帶著「高利貸業主」柳熙圭威脅李俊昊，沒想到柳熙圭沒按照指示傷害他，最終讓李俊昊順利下船。

李俊昊（右）歷劫歸來，向金敏荷告白。（翻攝自tvN）

李俊昊在船上經歷劫難時，引來金敏荷的擔憂，等到李俊昊上岸後，金敏荷二話不說抱上去，直說「你為什麼讓人這麼擔心？」經歷一番對話後，李俊昊直說：「我好像喜歡妳，雖然現在又髒又狼狽，但是很漂亮。」又嘴甜稱她「生氣的時候很可愛，笑的時候更漂亮。」撩得女方露出害羞笑容。《颱風商社》每週六日在Netflix上線。

