娛樂 最新消息

（直擊）GD假扮大巨蛋工讀生 4萬台粉嗨喊：龍哥！

GD享受粉絲的歡呼聲。（讀者提供）GD享受粉絲的歡呼聲。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON權志龍在大巨蛋的演唱會今天（2日）邁入第二天，一開口就用中文問候：「好久不見！」並表示今天是演唱會第二天，也是安可場最終日，「歡迎各位來到我的家，見到你們很高興！」

GD超級帥。（讀者提供）GD超級帥。（讀者提供）

GD的「ÜBERMENSCH」台北安可場進入第二天，他表示：「我是G-DRAGON權志龍，準備好要來場派對了嗎！」昨天他問粉絲「你愛我嗎」，今天開場就用中文告白「我愛你們」，聽到台下粉絲大喊「龍哥」，GD也用中文笑說：「我知道、我知道！」現場氣氛相當熱烈。

GD下台與粉絲互動。（讀者提供）GD下台與粉絲互動。（讀者提供）

今天最終場，粉絲特別興奮，在GD演唱《CRAYON》時，氣氛超級火熱。唱到《I LOVE IT》時躺在大巨蛋的地板上，展現GD隨興奔放的一面。《TODAY》時，GD按照慣例會下台與粉絲互動，有趣的是GD這次還跟著工讀生一起扶著護欄，眼睛還緊盯著這名女性工讀生看，今天最幸福的恐怕不是粉絲，而是來賺錢又能近距離觀賞GD的工讀生。

GD化身大巨蛋工讀生，與工讀生一起架住柵欄。（讀者提供）GD化身大巨蛋工讀生，與工讀生一起架住柵欄。（讀者提供）

