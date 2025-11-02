（影）黃明志《中國痛》MV辣妹正是猝逝網美！5年前合作畫面曝光

黃明志被指涉入「護理系女神」謝侑芯猝逝案。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕31歲馬來西亞網美、擁有「護理系女神」封號的謝侑芯，日前猝逝消息震驚外界，今（2日）大馬媒體再爆案情新進展，指知名歌手黃明志也在現場，甚至遭疑涉毒。根據《光明日報》報導，金馬警區主任沙扎里助理總監透露，黃明志被捕後接受尿液檢測，初步結果顯示安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等4項毒品成分皆呈陽性反應，並於上月24日正式遭起訴，全案將於12月8日開庭審理。

謝侑芯（右）5年前參與〈中國痛〉MV演出，扮演採茶妹造型甜美。（翻攝自YouTube）

謝侑芯與黃明志結緣於2019年，當時她參演黃明志與影帝黃秋生合作的歌曲《中國痛》MV，片中與另一位辣妹許薇安化身採茶妹，穿著碎花傳統服飾圍繞男主角身邊，成為MV亮點。謝侑芯也曾在社群自介中寫下「《中國痛》MV女主角」。

據悉，案發當日警方在現場查獲九顆搖頭丸，相關人士透露，黃明志的驗尿結果確實為陽性。不過黃明志經紀人隨即發聲澄清：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方最終報告。」強調藝人全力配合司法程序，呼籲外界理性看待，同時對謝侑芯的不幸離世深感遺憾。

