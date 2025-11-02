（影）「粿王戀」毀形象 王子兩個月前演唱會忘詞遭酸爆

范姜彥豐（左）指控王子（中）與粿粿道德淪喪、婚內出軌。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星范姜彥豐日前指妻子「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊，更痛斥「道德淪喪」。受此風波影響，王子形象大毀，原定在中國舉辦的演唱會也出現退票潮，網友更找出他9月在臉書分享的演唱會片段，當時他因忘詞而自嘲：「忘詞的部分～請忘記」，網友蜂擁至該文底下留言：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。

王子受到「粿王戀」影響，中國演唱會出現退票潮。（翻攝自臉書）

王子日前針對自己與粿粿發展婚外情一事，於10月29日下午2：37發文澄清，文中坦承「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線」，但否認自己是破壞家庭關係的人。原本王子11月要在中國上海辦演唱會，受到「粿王戀」影響，大量歌迷要求退票，演唱會最高票價為1299人民幣（約新台幣5600元）。

網友除了湧進9月演唱會忘詞的發文狂酸「越界的事大家都不會忘喔」、「有些事忘不了的」、「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」之外，王子的澄清聲明下也湧入1.5萬則留言，虧他：「可以去當兵嗎？？？不要搞有沒有的真的很可悲欸」、「退一萬步就算是協議離婚期間好了，啊是不會等真的離婚再來發展關係嗎？乾脆去入伍反省好了」。

