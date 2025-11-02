曹蘭隱居台東多年！最新近況曝光：和金鐘戲后女女戀

〔記者蕭方綺／台北報導〕曹蘭與日籍丈夫賣掉台北的房子，在台東買下農地過著務農、線上日語教學的生活，但她不忘熱愛的拍戲，近日在台灣影集《整形過後》和金鐘影后劉瑞琪共譜忘年女女戀，細膩描繪成熟女性追求愛與自由的勇氣。

劉瑞琪（右）在《整形過後》與曹蘭共譜忘年女女戀。（六魚文創提供）

劉瑞琪這回在《整形過後》中飾演「永馨」，與曹蘭飾演「淑華」組「馨華CP」，共譜成熟女性之間細膩又動人的情感故事。從影40年以來第一次詮釋同志角色，她認為：「男人、女人，是人類自己定義的，世上沒有絕對的人、事、物，只有人自己說了算！」她想透過角色傳達更寬容的愛與情感表達方式：「無論是什麼戀，都不一定要外顯或制式化，它可以是唯美、唯一的感覺。」

首次與曹蘭搭檔更讓劉瑞琪直呼是「出乎意料的完美組合」，「我們是完全不一樣的人，但搭在一起卻有種暖暖的舒服感，好像上輩子就在一起過了。」絕佳默契連她都嚇到：「還好戲已經殺青，不然我可能會愛上她，阿彌陀佛！」

艾怡良在《整形過後》挑戰外放又撫媚的酒店媽媽桑。（六魚文創提供）

此外，金曲歌后艾怡良在影集飾演的「最美媽媽桑」Hana，與郭子乾飾演的診所股東有著曖昧又現實的金錢關係。而這也是郭子乾睽違4年，繼《茶金》後再度與温昇豪合作，為對方的新身份大讚不已，郭子乾表示這回看到温昇豪從幕前身兼幕後，更加感到佩服：「這次他同時擔綱監製與演員，不僅要顧品質、還要兼顧演出，兩邊都要拿捏得很好，我覺得他做得非常出色。」

郭子乾繼《茶金》後，在《整形過後》重逢温昇豪。（六魚文創提供）

首次主演戲劇的艾怡良挑戰外放又撫媚的角色，她笑稱自己其實不太擅長這一面，「但Hana因為職業關係，對取悅男人非常有自信。」為揣摩角色，她特地觀察不同類型電視電影中女性的姿態與情緒變化，「有囂張的太妹、最漂亮的妓女、也有最高貴的王妃。她們都有各自獨特的風采，但同時又帶著害怕被取代的不安，Hana就是在這兩種極端之間生存的女人。」

《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播。

