錄影現場驚見「鵝」搶鏡！胡瓜問最喜歡誰 牠竟回：呱呱

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前前進台中大里瑞和宮錄影，開場就被一隻「穿米妮裝的寵物鵝」搶走全場焦點。這隻鵝由當地民眾帶來，一現身就吸引主持人胡瓜注意，他馬上「歪樓」開訪問，笑問：「你最喜歡誰？」沒想到鵝竟巧妙回應：「呱呱！」讓胡瓜又驚又喜，追問：「那你覺得誰最帥？」鵝再度答：「呱呱！」宛如神助攻般的對話笑翻眾人，胡瓜也得意喊：「牠懂我！」

胡瓜在《綜藝大集合》錄影現場遇見穿著米妮裝的寵物鵝「咪咪」。（民視提供）

除了有趣的寵物鵝，胡瓜也帶領現場觀眾挑戰經典遊戲「祈福燒金紙」，每組六人輪流擲筊，只要有人擲出「聖筊」就能替神明燒金紙，直到最後一人完成特殊金紙即獲勝。過程中一位熱情媽媽觀眾不僅獻舞、獻花，還突然「獻吻」，讓胡瓜受寵若驚，笑喊：「這也太熱情了吧！」他甚至親自下場陪玩，與媽媽觀眾一同挑戰。

《綜藝大集合》來到台中大里瑞和宮錄影，節目單元《祈福燒金紙》熱鬧登場。（民視提供）

節目後半段進入重頭戲「帶著媽祖渡海趣」，參賽者與藝人肩並肩合作，以滾動木板的方式將扮演媽祖的隊友送往水池，再合力讓水池溢水達標，過程驚險又爆笑。製作單位特別打造大型水池與水車，氣勢十足。沒想到挑戰開始沒多久，體重超過百斤的「媽祖扮演者」便搖搖欲墜，藝人們在中段動作太急，竟不慎「翻船」，媽祖直接掉進水池，全場驚呼連連，ROCK見狀趕緊拉浮板卻發現「媽祖還在水裡」，眾人急忙手忙腳亂搶救，畫面笑翻全場。

最終藝人組花了78秒完成挑戰，而冠軍則由嶺東科大組以68秒奪下，抱走獎金。《綜藝大集合》整場笑聲不斷，胡瓜幽默主持與民眾互動頻頻，成功掀起地方熱潮。更多精彩內容，敬請鎖定最新一集《綜藝大集合》。

胡瓜在〈祈福燒金紙〉單元中與熱情民眾互動，全場氣氛熱烈，笑聲不斷。（民視提供）

