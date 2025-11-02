自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

錄影現場驚見「鵝」搶鏡！胡瓜問最喜歡誰 牠竟回：呱呱

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前前進台中大里瑞和宮錄影，開場就被一隻「穿米妮裝的寵物鵝」搶走全場焦點。這隻鵝由當地民眾帶來，一現身就吸引主持人胡瓜注意，他馬上「歪樓」開訪問，笑問：「你最喜歡誰？」沒想到鵝竟巧妙回應：「呱呱！」讓胡瓜又驚又喜，追問：「那你覺得誰最帥？」鵝再度答：「呱呱！」宛如神助攻般的對話笑翻眾人，胡瓜也得意喊：「牠懂我！」

胡瓜在《綜藝大集合》錄影現場遇見穿著米妮裝的寵物鵝「咪咪」。（民視提供）胡瓜在《綜藝大集合》錄影現場遇見穿著米妮裝的寵物鵝「咪咪」。（民視提供）

除了有趣的寵物鵝，胡瓜也帶領現場觀眾挑戰經典遊戲「祈福燒金紙」，每組六人輪流擲筊，只要有人擲出「聖筊」就能替神明燒金紙，直到最後一人完成特殊金紙即獲勝。過程中一位熱情媽媽觀眾不僅獻舞、獻花，還突然「獻吻」，讓胡瓜受寵若驚，笑喊：「這也太熱情了吧！」他甚至親自下場陪玩，與媽媽觀眾一同挑戰。

《綜藝大集合》來到台中大里瑞和宮錄影，節目單元《祈福燒金紙》熱鬧登場。（民視提供）《綜藝大集合》來到台中大里瑞和宮錄影，節目單元《祈福燒金紙》熱鬧登場。（民視提供）

節目後半段進入重頭戲「帶著媽祖渡海趣」，參賽者與藝人肩並肩合作，以滾動木板的方式將扮演媽祖的隊友送往水池，再合力讓水池溢水達標，過程驚險又爆笑。製作單位特別打造大型水池與水車，氣勢十足。沒想到挑戰開始沒多久，體重超過百斤的「媽祖扮演者」便搖搖欲墜，藝人們在中段動作太急，竟不慎「翻船」，媽祖直接掉進水池，全場驚呼連連，ROCK見狀趕緊拉浮板卻發現「媽祖還在水裡」，眾人急忙手忙腳亂搶救，畫面笑翻全場。

最終藝人組花了78秒完成挑戰，而冠軍則由嶺東科大組以68秒奪下，抱走獎金。《綜藝大集合》整場笑聲不斷，胡瓜幽默主持與民眾互動頻頻，成功掀起地方熱潮。更多精彩內容，敬請鎖定最新一集《綜藝大集合》。

胡瓜在〈祈福燒金紙〉單元中與熱情民眾互動，全場氣氛熱烈，笑聲不斷。（民視提供）胡瓜在〈祈福燒金紙〉單元中與熱情民眾互動，全場氣氛熱烈，笑聲不斷。（民視提供）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中