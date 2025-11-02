HowHow靠1招成「業配之王」 放話想和鄧福如組夫妻團

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》第十集迎來全新挑戰「商業主題」，特別邀請網紅HowHow與金鐘、金馬雙料配樂得主盧律銘擔任神秘嘉賓，兩人從不同角度剖析音樂人如何在理想與現實間找到平衡。節目中HowHow不改搞笑本色，開玩笑說「不排斥和歌手老婆鄧福如組樂團」，更笑言：「我很想玩金屬，如果可以跟她一起玩金屬我覺得很好笑。」

HowHow被封「業配之王」靠1招海撈，曝想與老婆鄧福如有「新計劃」。（三立提供）

HowHow近年事業橫跨YouTuber、喜劇演員及樂團七月半貝斯手兼團長等多重身分，被封為「業配之王」的他，以過來人身分分享「出社會哲學」：「有點庸俗沒關係，要告訴年輕人，出社會膝蓋就是要軟。」被問到「最軟」的一次合作，他自嘲：「每一次都很軟！」但也認為在妥協過程中，往往能激發新創意，「很多時候在磨合中，會跟廠商磨出自己沒想到的劇情或概念。」他也透露，研究所畢業以來從未經歷過沒案子的階段。

金馬配樂得主盧律銘擔任《樂團祭》神秘客，分享音樂創作的「商業考量」並非侷限。（三立提供）

與HowHow一同登場的盧律銘則以專業角度指出，音樂的商業考量並非限制，而是創作的延伸：「電影配樂一開始都覺得很酷，但導演、監製一定會有意見，如何在拉扯中找到平衡，就是不失去自我的關鍵。」HowHow也附和：「有時改著改著，反而會找到原本沒看到的盲點。」

《樂團祭》第十集迎來全新挑戰「商業主題」，甜約翰笑稱自己「銅臭味很重」。（三立提供）

節目中，各樂團以創作回應「商業」主題，展現幽默與現實的衝突。甜約翰笑稱自己「銅臭味很重」；野東西則提到歌曲〈那瞬間〉原本是寫給已逝的鼓手，卻在回憶中意外轉折，主唱突開玩笑：「這個故事可以結合商業主題，範圍包括殯葬業、保險業，或那段沒珍惜的愛情⋯⋯」話未說完就被團員制止。

野東西參與全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》。（三立提供）

資深樂團旺福也登場分享創作心法。主唱小民笑說每一首歌其實都帶點「商業目的」，包括為夯劇《俗女養成記2》創作插曲《蚵仔麵線》；主唱瑪靡更幽默喊話：「我們是個愛吃的團，希望有更多食物廠商找我們合作！」被問哪首最難寫？旺福樂團異口同聲：「都很好寫，快來找旺福寫！」還補上一句：「音樂最賺錢的部分就是可愛的部分！」

旺福樂團身為出道27年的資深樂團，在夢想和現實之間找到自己的平衡。（三立提供）

出道27年的旺福團員也以過來人經驗談夢想與現實的平衡：「跟團員、家人、朋友保持好關係，有夢一起追，有土一起吃。」最後更鼓勵年輕音樂人：「不要想著『做』音樂，要想著『玩』音樂；音樂不是用來『Do』的，是用來『Play』的。」

《樂團祭》第十集以「商業主題」揭開音樂現實面，也看見創作者面對市場時的真誠與自嘲。節目預告下一集將進入「人生故事」篇章，更多樂團的真實告白與挑戰即將登場。而節目最終音樂祭將於12月5至7日在新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大舉行，門票已開賣，粉絲們可親臨現場感受樂團夢想最終章。

