自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

HowHow靠1招成「業配之王」 放話想和鄧福如組夫妻團

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》第十集迎來全新挑戰「商業主題」，特別邀請網紅HowHow與金鐘、金馬雙料配樂得主盧律銘擔任神秘嘉賓，兩人從不同角度剖析音樂人如何在理想與現實間找到平衡。節目中HowHow不改搞笑本色，開玩笑說「不排斥和歌手老婆鄧福如組樂團」，更笑言：「我很想玩金屬，如果可以跟她一起玩金屬我覺得很好笑。」

HowHow被封「業配之王」靠1招海撈，曝想與老婆鄧福如有「新計劃」。（三立提供）HowHow被封「業配之王」靠1招海撈，曝想與老婆鄧福如有「新計劃」。（三立提供）

HowHow近年事業橫跨YouTuber、喜劇演員及樂團七月半貝斯手兼團長等多重身分，被封為「業配之王」的他，以過來人身分分享「出社會哲學」：「有點庸俗沒關係，要告訴年輕人，出社會膝蓋就是要軟。」被問到「最軟」的一次合作，他自嘲：「每一次都很軟！」但也認為在妥協過程中，往往能激發新創意，「很多時候在磨合中，會跟廠商磨出自己沒想到的劇情或概念。」他也透露，研究所畢業以來從未經歷過沒案子的階段。

金馬配樂得主盧律銘擔任《樂團祭》神秘客，分享音樂創作的「商業考量」並非侷限。（三立提供）金馬配樂得主盧律銘擔任《樂團祭》神秘客，分享音樂創作的「商業考量」並非侷限。（三立提供）

與HowHow一同登場的盧律銘則以專業角度指出，音樂的商業考量並非限制，而是創作的延伸：「電影配樂一開始都覺得很酷，但導演、監製一定會有意見，如何在拉扯中找到平衡，就是不失去自我的關鍵。」HowHow也附和：「有時改著改著，反而會找到原本沒看到的盲點。」

《樂團祭》第十集迎來全新挑戰「商業主題」，甜約翰笑稱自己「銅臭味很重」。（三立提供）《樂團祭》第十集迎來全新挑戰「商業主題」，甜約翰笑稱自己「銅臭味很重」。（三立提供）

節目中，各樂團以創作回應「商業」主題，展現幽默與現實的衝突。甜約翰笑稱自己「銅臭味很重」；野東西則提到歌曲〈那瞬間〉原本是寫給已逝的鼓手，卻在回憶中意外轉折，主唱突開玩笑：「這個故事可以結合商業主題，範圍包括殯葬業、保險業，或那段沒珍惜的愛情⋯⋯」話未說完就被團員制止。

野東西參與全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》。（三立提供）野東西參與全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》。（三立提供）

資深樂團旺福也登場分享創作心法。主唱小民笑說每一首歌其實都帶點「商業目的」，包括為夯劇《俗女養成記2》創作插曲《蚵仔麵線》；主唱瑪靡更幽默喊話：「我們是個愛吃的團，希望有更多食物廠商找我們合作！」被問哪首最難寫？旺福樂團異口同聲：「都很好寫，快來找旺福寫！」還補上一句：「音樂最賺錢的部分就是可愛的部分！」

旺福樂團身為出道27年的資深樂團，在夢想和現實之間找到自己的平衡。（三立提供）旺福樂團身為出道27年的資深樂團，在夢想和現實之間找到自己的平衡。（三立提供）

出道27年的旺福團員也以過來人經驗談夢想與現實的平衡：「跟團員、家人、朋友保持好關係，有夢一起追，有土一起吃。」最後更鼓勵年輕音樂人：「不要想著『做』音樂，要想著『玩』音樂；音樂不是用來『Do』的，是用來『Play』的。」

《樂團祭》第十集以「商業主題」揭開音樂現實面，也看見創作者面對市場時的真誠與自嘲。節目預告下一集將進入「人生故事」篇章，更多樂團的真實告白與挑戰即將登場。而節目最終音樂祭將於12月5至7日在新北大都會公園水漾啵啵廣場盛大舉行，門票已開賣，粉絲們可親臨現場感受樂團夢想最終章。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中