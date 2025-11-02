自由電子報
娛樂 星座

快接！11月超強幸運星 4星座旺到爆

11月有4星座榮登超強幸運星榜。（路透）11月有4星座榮登超強幸運星榜。（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕霜降已過，天氣也逐漸變涼。2025年終於進入最後倒數計時，11月將有4個星座可望迎來超強好運，不但職場表現亮眼、感情破鏡重圓、戀愛甜蜜升溫，生活更將充滿平安與穩定。

【水瓶座】

水瓶座將迎來社交邀約不斷的11月，在社交場合中，水瓶座可拓展人脈、結識伯樂也有機會找到合作夥伴。11月貴人運佳，將出現提攜水瓶座的前輩，也可能為自己的事業開闢新賽道或除正業之外找到財運滿滿的副業。

感情方面，單身者由於社交圈擴大可望脫單；有伴侶的人容易增加默契，進而變得更甜蜜。

【雙子座】

雙子座雖然登上11月強力幸運星，不過，偏財運將在第3週開始發威，有敏銳洞察力和果斷行動力的雙子座，有機會通過投資或者靠著靈感找到雖然市場小眾但利潤可觀的市場需求。

感情方面，雙子座有機會邂逅有趣靈魂；單身者有望開啟浪漫戀情；有伴侶者則能在互動中增添新鮮感。

【天蠍座】

11月是天蠍座的生日月，能量全開，過去的努力都將在這期間收穫結果。工作上有機會接手重要任務，可望升職、加薪。這個月天蠍座能夠強烈感受到自己的偏財運增強，過去的投資可能快速飆升，獲得豐厚回報。

感情方面，單身者可望遇見有緣人；有伴侶的人則會強化彼此感情連結，原本甜蜜的感覺，更甜上加甜。

【處女座】

心思縝密、感情內斂的處女座，11月將面臨挑戰，不過能力超強的處女座可以憑藉自己的強大的力量圓滿完成，進而解鎖職場瓶頸，成功升職、參與核心決策，是向上攀升的好機會。

感情部分，被動的處女座準備好迎接邱比特的愛神之箭吧！一個默默關心你的人已經準備好勇敢告白，有伴侶的人雖然看來平靜無波，但真正的幸福就是歲月安好。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

