川普狠砍 美國自由亞洲電台被迫停播新聞開台首見

美國自由亞洲電台（Radio Free Asia, RFA）開台29年來首度被迫停播新聞。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國自由亞洲電台（Radio Free Asia, RFA）於10月31日表示，受到美國政府關門以及川普政府削減對政府資助新聞機構經費影響，RFA將暫停新聞業務。RFA台長Bay Fang發聲明指出：「RFA被迫暫停剩下的新聞內容製作，這也是RFA創立29年來首次發生」。

RFA成立於1996年，是由美國國際媒體署資助的私營非營利性新聞組織，多年來專門報導中國以及其他缺乏媒體、資訊封閉的亞洲國家新聞。Bay Fang表示：「為節省有限的可用資源，並在未來若有穩定資金時能重啟業務，RFA正採取進一步措施，縮減已大幅縮小的規模」。

請繼續往下閱讀...

RFA台長Bay Fang。（翻攝自X）

由於RFA由美國國際媒體署資助，川普政府大砍預算之後，RFA一直以最低限度人力運作，報導主力也放在網路。川普團隊認為如RFA、自由歐洲電台（RFE）／自由電台（RL）、美國之音（VOA）這類機構存在「管理不善，浪費政府資源」問題。

RFA曾報導新疆集中營新聞。（翻攝自Google Map）

在亞洲擁有大量記者與特約撰稿人的RFA，長期積極報導極權、獨裁政府不願曝光的問題，例如新疆集中營議題、中國對維吾爾族鎮壓、2021年緬甸軍事政變後局勢、北韓脫北者處境，故被中國當局視為眼中釘，因此這次川普亞洲行與中國國家主席習近平會面後，RFA就關閉，引起外界揣測。Bay Fang表示，RFA未來會關閉海外分社，裁撤並資遣員工，這些員工大多數從3月起就被迫放無薪假。儘管身處困境，Bay Fang仍認為RFA有可能重新擴大規模，繼續報導世界封閉地區人們的議題，提供最準確、不受審查的新聞。

RFA關閉新聞報導，讓中國人權捍衛者組織（CHRD）認為，川普政府此舉簡直是送給類似習近平這樣獨裁者一份大禮物。曾任拜登政府駐中國大使的伯恩斯（Nicholas Burns）也在社群平台大力抨擊關閉RFA是「重大錯誤」，將導致外界無法向中國人民傳遞真相，也無法反制北京宣傳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法