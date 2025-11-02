職場傷害、性別暴力全入鏡！「勞工影展」揭社會真實疼痛

臺北勞工影展閉幕現場座無虛席。（電影戲劇業職業工會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「2025勞動影像嘉年華」前天閉幕，本屆「勞工影展」推出16部國際觀摩片與勞動金像獎得獎作品，深入探討性別暴力、障礙者處境、醫護制度崩解與職人精神等議題，影展大使曾珮瑜呼籲大家尊重每一分勞動，重視每位勞動者的心聲。

從觀眾視角再回到創作者身分，曾珮瑜說：「這幾年我接了不少基層角色的戲，我自己也是來自勞工家庭。我的父親就是一個做工的人，需要爬電線桿的工作，那正是我從小所身處的環境和接觸的群體。」

2025勞動金像獎代言人曾珮瑜分享在臺北勞工影展的觀影心得。（電影戲劇業職業工會提供）

曾珮瑜透露父親在工作中曾目睹嚴重的職業傷害，「我爸爸以前必須在颱風天時冒著風雨去搶修電線桿，他有一個同事曾被高壓電電到，全身大面積的燒燙傷。」

她不捨表示：「對我爸爸來說，那位同事的身影至今歷歷在目。」她此次親身力挺勞工影展，深信不只是替勞動者說話，希望喚醒更多人對於勞動權益的重視，「是給我們所有人一個重新理解『勞動』與『尊嚴』的機會。」

身為本屆勞工影展代言人，曾珮瑜也很榮幸能夠在短時間內陸續欣賞來自瑞士、法國、日本、香港等地的觀摩影片，對她而言是一次次視覺與情感上的震撼，「我最先看的《破地獄》，就讓我一邊看一邊拭淚。」

她感性分享，「這部片透過喪禮科儀與民俗信仰，講家庭、講職業性別歧視、也講死亡，那些表演非常節制卻又深沉，整部片非常美麗感人，真的要記得帶面紙。」

而針對性別與權力關係的作品，《黑箱日記》與《誘見巴黎最後探戈》同樣讓她久久難以釋懷。「《黑箱日記》是一位記者同時也是性侵倖存者導演親自執導的紀錄片，勇敢又聰慧，拍出一種極度私密卻無比堅定的控訴。」

至於《誘見巴黎最後探戈》，則從1970年代的經典電影出發，揭開當年未經同意拍攝性侵戲的暗黑真相，「我覺得最可怕的不是情節，而是那種制度性沉默。女性不只被拍攝，還被侵犯、被消音，讓我很震撼。」

臺北勞工影展映前座談邀來吳裕程律師（左起）、代言人曾珮瑜、影展節目統籌江郁華暢談勞工權益、觀影心得以及影展規劃，由「小8」張允曦主持。（電影戲劇業職業工會提供）

曾珮瑜也大力推薦《失控夜班》，一部以夜班醫護人員為主角的瑞士劇情片，「這部片的真實感簡直堪比紀錄片。看完後我一直在想，醫護人力短缺或許就是下一場全球醫療危機的開始。」

另外，曾珮瑜提到目前想看的就是《看我今天怎麼說》：「我必須誠實說，我沒有聾人朋友。我們的社會在很多設計、政策層面，其實都默默把障礙者排除在外。所以我很期待透過這部片，能更了解障礙者的日常與掙扎。」

