綜藝節目問「做人進度」 陳喬恩大方回：我不生孩子

陳喬恩（左）在《天聲一對》節目中被杜若溪「關心」何時生小孩。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星陳喬恩與馬來西亞富二代老公「Alan」曾偉昌近期參加中國綜藝節目《天聲一對》，中國女星杜若溪相當關心陳喬恩的「做人進度」，陳喬恩在最新一集節目中大方表態：「我不生孩子」，杜若溪卻不死心，特地播出女兒的語音訊息，要陳喬恩體驗一下當媽媽的幸福。

對於懷孕的問題，陳喬恩毫不避諱，非常直接的回答：｢我不生孩子」，杜若溪對陳喬恩的想法感到不可思議，之後陳喬恩補充：「我現在過得真的很爽。其實就這樣的狀態之下，如果他（孩子）來了我非常開心；如果他不來，我也覺得我這不是挺開心嘛！也很好呀！」

陳喬恩公開表示她不生孩子。（翻攝自微博）

已經為人母的杜若溪不死心，苦勸：「親愛的，一定要有一個小朋友」，這句話讓陳喬恩面露難色，更坦承最害怕有人用這句話勸說她生孩子。杜若溪甚至祭出自己女兒用軟嫩的娃娃音撒嬌的語音訊息「非常非常地想妳，快點回來好不好」，試圖以溫情攻勢改變陳喬恩的想法。陳喬恩不斷點頭說，她的朋友也會放這種萌娃語音給她聽。

面對杜若溪不斷催生，陳喬恩未改變心意，Alan也回應：「有孩子有孩子的好，沒有孩子也有兩個人的生活，兩個人的快樂」。

陳喬恩（左）對生孩子態度隨緣，老公Alan也寵妻。（翻攝自微博）

