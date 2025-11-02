「Ultra Taiwan」兩萬人狂跳不止！「雨中開趴」他脫衣砸蛋糕掀高潮

Ultra Taiwan單日突破2萬人朝聖，施放璀璨煙火畫下完美句點。（Ultra Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕今年壓軸最強音樂派對「Ultra Taiwan超世代音樂節」昨（1）起在台北市大佳河濱公園重磅回歸，單日突破兩萬人朝聖，包括來自美國、日本、韓國、星馬、香港等地的樂迷，即使活動尾聲突然降雨，也澆不熄觀眾的熱情。

Martin Garrix（右）、Afrojack在Ultra Taiwan夢幻合體演出。（Ultra Taiwan提供）

最年輕、擁有五屆世界百大DJ冠軍紀錄的Martin Garrix相隔兩年再度來台，擔任主舞台MainStage壓軸演出，以三首人氣代表作《Animals》混搭《In the Name of Love》、《High On Life》作為開場，高喊「台灣你好嗎，我們來趴踢吧！尖叫聲，把手舉起來」，緊接著串連《Gravity》嗨翻全場。

請繼續往下閱讀...

當他播放《A Sky Full of Stars》混搭《Our Time》要全場點亮手機燈海，此時已表演結束的Afrojack再次驚喜上台，兩位百大前十名的DJ巨星夢幻聯動，首度在台灣B2B同台演出，全場尖叫聲不斷。

Martin Garrix表演最後半小時，天空開始降雨，然而現場觀眾的熱情完全沒有被雨水澆熄，伴隨著振奮人心的音樂在雨中狂跳。

當全場樂迷聽到期待已久的出道代表作《Animals》跳得更加熱烈，聽到人氣歌曲《In the Name of Love》全場大合唱，他感動地拿出手機把全場觀眾紀錄起來，並感性表示：「非常謝謝大家，下著雨仍繼續狂歡。我真的愛你們，我愛你們的能量，再次感謝！」

Steve Aoki在Ultra Taiwan重現砸蛋糕傳奇經典，全場HIGH到最高點。（Ultra Taiwan提供）

時隔7年來台、3度合作「BTS」防彈少年團的金曲製作人Steve Aoki登上Ultra Taiwan大喊：「Taiwan, make some noise! （台灣，尖叫聲！）」表演到一半，Steve Aoki瞬間脫掉上衣跳動，觀眾尖叫聲不斷，更向觀眾丟出週邊物品、手比愛心感性告白：「Taipei, I love you！（台北，我愛你！）」。沒想到隨後現場響起《Kpop獵魔女團》與《航海王》、《新世紀福音戰士》等經典動漫主題曲，讓全場瘋掉，直呼「超驚喜」。

Ultra Taiwan一整排台灣樂迷高舉「蛋糕砸我」，幸運被Steve Aoki砸到滿臉奶油。（Ultra Taiwan提供）

有趣的是，他每次演出都有一個特別儀式就是「拿蛋糕砸觀眾」的傳奇經典橋段，現場台下第一排早已數十個粉絲舉起「Cake Me」（蛋糕砸我）大看板，他高喊「Cake Face！」並拿起主辦單位精心準備10個台灣訂製大型蛋糕，一一準確砸向觀眾，全場HIGH到最高點。

Y3llo首度來台，在Ultra Taiwan手比愛心，放送為台灣特別創作的新歌。（Ultra Taiwan提供）

「黃潮頑童」Y3llo首度來台參加Ultra Taiwan，即使演出時間在進場時間不久的下午1點多，仍有大批粉絲特地提早到場，就是為了一睹他的演出。他更特別製作具有台灣特色的視覺特效，舞台上在LED螢幕播放，讓大批粉絲直呼用心。

Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神首度世紀合體，盡顯火辣身材。（Ultra Taiwan提供）

今年Ultra Taiwan邀請Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及Peipei（林佩佩）三大DJ女神首度世紀合體，擔當主舞台MainStage開場重任。

3人以銀白色為主題穿搭，洞洞裝盡顯火辣身材，不時向台下送手指愛心、眨眼，更有合體大愛心寵粉，現場氣氛飆到最高點。Ultra Taiwan相約明年見，詳情請上Ultra Taiwan官網和官方粉絲團查詢最新資訊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法