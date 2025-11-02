坣娜最後承諾曝光！製作人好友揭《點燈》未竟之約

〔記者傅茗渝／台北報導〕美聲天后坣娜上月14日病逝，享年59歲。她的美籍猶太裔丈夫薛智偉公開發聲，證實坣娜是因肺腺癌離世，並透露她已勇敢抗癌多年。他表示，將於12月14日舉辦追思會，邀請摯友與歌迷共聚，緬懷這位以歌聲感動人心的天后，「讓我們再一次因她相聚，感受她的愛與良善。」

張光斗感念坣娜心意不打折，曝她生前仍惦記回娘家上《點燈》。（翻攝自臉書）

坣娜主持過長壽公益節目《點燈》，與製作人張光斗交情深厚。張光斗是第一位證實坣娜離世的人，也在社群發文悼念，透露去年底曾邀她回娘家上節目《點燈—說聲對不起，我要謝謝你》，當時她的狀況已不太好，說話都有些吃力，但仍回覆：「只要你開口，我就立刻想幫你。」兩人約定等她「好一些」再錄影，卻未能等到那天。

張光斗感嘆，坣娜生前始終保持善念與溫柔，即使身體不適，也從未打折她的熱情與真誠。他回憶坣娜曾在《點燈》20週年於大安森林公園舉辦演唱會時，不僅無償演出，連微薄的車馬費也婉拒收取。那一夜，她用歌聲療癒眾人，也在台下遇見了後來的夫婿薛智偉，民生報發行人王效蘭正是兩人的媒人。

