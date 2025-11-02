胡宇威談婚姻像「辣」與「苦」 曝與陳庭妮吵架後回甘

胡宇威受邀擔任《女人我最大》官網11月封面人物。（女人我最大提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕胡宇威近期影視、主持作品都與「食物」有關，笑稱自己越來越有廚師魂。他受邀擔任TVBS《女人我最大》官網11月封面人物，透露因不斷接觸料理題材，開始動念鑽研廚藝，還用「酸、甜、苦、辣」比喻與親人間的關係。提到老婆陳庭妮，他更以「辣」和「苦」形容兩人的相處模式與吵架滋味，希望夫妻生活如同辣椒般有刺激、有味道，吵完也能像苦茶般回甘。

胡宇威以酸甜苦辣4種味道來描述自己和親人的關係。（女人我最大提供）

聊起食物，胡宇威話匣子大開。他從小被教導不能浪費食物，婚後仍維持習慣，「煮飯難免有剩，但吃不完就冰起來，隔天繼續吃。」他笑說每次去吃自助餐都會先盤算「今天要吃幾盤」，拿多少吃多少。對食材挑選也有自己的堅持：「我挑食材不看外表，有些長得醜的，味道反而最好。食物，我要的是味道，不是外貌。」

請繼續往下閱讀...

結婚兩年的他，被問夫妻相處最重要的「調味料」是什麼？他笑答：「辣椒！」認為夫妻相處就像人生，「辣不是衝突，而是刺激感。」他說：「生活平穩很好，但偶爾要有點辣，才覺得有趣、有娛樂性。」

胡宇威成為人夫後，更添成熟魅力。（女人我最大提供）

胡宇威以外婆拿手的「蕃茄炒蛋」代表自己，「她會加一點米酒，味道裡有苦、有酸、有甜，也有鹹。」他又笑著補充：「還有排骨酥！是奶奶做的，我對排骨酥完全沒辦法抗拒，一吃就停不下來。」他說，這兩道家常菜是他成長的幸福記憶，「沒有那些味覺記憶，就沒現在的我。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法