（影）昔范姜彥豐稱「我是王子」 慘遭粿粿吐槽超諷刺

粿粿（左）和范姜彥豐體驗韓服的時候，范姜彥豐自稱王子被粿粿打臉。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星范姜彥豐日前指控結婚3年的妻子「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊，粿粿昨（1）發時間長達17分鐘的影片，坦白與王子有「踰矩行為」，網友挖出過去范姜彥豐與粿粿到韓國旅遊時，范姜彥豐稱自稱是王子被粿粿吐槽的片段，如今看來格外諷刺。

粿粿（左）穿上韓服之後笑稱自己是公主，圖右為范姜彥豐。（翻攝自YouTube）

「粿王戀」爆發後，許多網友挖出過去粿粿與王子的親密互動，不僅如此，鍵盤柯南們也找到過去范姜彥豐跟粿粿到韓國體驗穿韓服的影片，當時粿粿打扮完之後樂稱「我是公主」，范姜彥豐也跟著說「我是王子」，立刻慘遭吐槽：「你不是，你是一介草民」。

粿粿（左）打臉范姜彥豐，稱他不是王子而是一介草民。（翻攝自YouTube）

被粿粿吐槽「不是王子」的范姜彥豐在影片中露出尷尬表情，沒想到粿粿開心笑著繼續追擊：「你不是，你是一介草民」，范姜彥豐尷尬低頭說：「我是……貴族啦」。這段影片現在重新再看，原來「你不是王子」另有深意。

