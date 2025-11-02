《接住流星的人》雙理工男吸睛！李國強自嘲：戲棚下站久會腳酸

大愛劇《接住流星的人》李國強、林嘉俐、黃信赫、陸小芬上節目宣傳新戲。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《接住流星的人》播出後，課輔班志工老師群成為觀眾關注焦點，其中李國強與黃信赫兩位「理工男」格外吸睛。兩人雖然同樣出身理工背景，卻走出截然不同的人生路，從冷靜內向到暖男反差，戲裡戲外都各有精彩。

大愛劇《接住流星的人》李國強上節目宣傳新戲。（大愛提供）

李國強現實生活中是台北大學企管系畢業，卻選擇踏進演藝圈。他以《接住流星的人》表現亮眼，並拿下2025台北電影獎「非常新人」。他笑說：「很多前輩跟我說戲棚下站久了就是你的，可是我看到更多是腳酸的人了。」他坦言，沒有人能說準要「站多久」才會被看到，「與其擔心什麼時候會紅，不如控制自己能掌控的事。」他始終保持積極態度，專注演好每個角色，「剩下的就是緣分和運氣了。」

請繼續往下閱讀...

戲外的李國強生活規律，注重飲食與健康。他笑說：「家人都愛下廚，偏偏我最不愛下廚。」但他養生有原則，健身後不吃辣、不吃炸，「主要是腸胃不好，也比較容易拉肚子。」他自認對食物有點潔癖，「我不會用手拿食物，吃洋芋片都隔著衛生紙拿。」雖然朋友覺得他很奇怪，但都能理解他的堅持。

大愛劇《接住流星的人》黃信赫上節目宣傳新戲。（大愛提供）

至於黃信赫，在劇中飾演台大電機系畢業、性格嚴謹的老師，與本人溫柔體貼的個性截然不同。他透露，拿到劇本看到要對孩子發飆時，「當下很抗拒，因為我平常對小孩都用愛的教育。」因此拍攝前必須努力調整心態。

黃信赫與李國強同為30歲，也開始注重養生，他笑說：「蔡依林的九點半入睡法之後，我會盡量早睡。」他固定每週健身四天，維持好體態，也會自己下廚，「調味都很簡單，用鹽、胡椒，口味清淡，蛋白質跟青菜都吃夠就好。」

《接住流星的人》中，兩人課輔班教書的認真模樣令人印象深刻。劇中有一幕，黃信赫騎摩托車等紅綠燈時，巧遇陸小芬飾演的師姑，被邀請加入課輔班任教。該劇自10月23日起，每週一至週五晚間8點於大愛電視頻道及大愛劇場YouTube頻道同步播出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法