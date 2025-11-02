陳綺貞高燒數日突痊癒！魏如萱認愛小21歲男友露面倒數

陳綺貞溫柔壓軸登場。（呼叫音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《The Calling ‘25呼叫音樂節》昨、今在新北市大都會公園登場，首日現場人潮洶湧，上萬名樂迷齊聚草地與燈海之間，揭開音樂節浪漫又多元的序幕，壓軸登場的文青女神陳綺貞大病初癒，與歌迷們溫馨互動。

入夜後的「大寶藏舞台」成為全場焦點，告五人一登場即掀開全場高潮，以《你要不要吃哈密瓜》輕快開場，並帶來專輯《我們就像那些要命的傻瓜》新歌《有太多不能講》、《將錯就對》，更接連演唱《愛人錯過》、《從未見過的海》等熱門曲目，最後以《披星戴月的想你》作結，全場合唱聲浪震耳欲聾。犬青笑說：「能和大家一起唱歌的感覺真的太開心了！」萬人舉起手機燈海，光影閃爍如星空降臨，浪漫氣氛破表。

壓軸登場的陳綺貞以經典曲《雨水一盒》、《躺在你的衣櫃》、《Sentimental Kills》開場，隨後唱出《殘缺的彩虹》、《吉他手》、《太聰明》，溫柔嗓音一響，全場陷入靜謐又動人的氛圍。她在台上與觀眾互動不斷，笑著回應粉絲舉牌訊息：「我看到你們寫的了，謝謝你們。」

她並感性地表示，日前因發燒數日終於康復，「我想今天唱完後會完全康復，尤其在大家的愛與守護之下，真的很感謝你們。」她也特別提到一位曾經嚴重車禍到無法行走，今天前來看表演的歌迷，綺貞暖心地鼓勵歌迷：「你看，今天囂張的，真的康復了！」現場氣氛溫馨動人。當最後一曲《旅行的意義》唱完，現場驚喜演唱安可曲《魚》、《告訴我》，觀眾靜靜合唱，成為夜色裡最柔軟的片刻。

呼叫音樂節第二日音浪繼續延燒，剛認愛小21歲男友的魏如萱將在晚間8點登場、田馥甄接力9點獻唱，再掀高潮，HUSH、Tizzy Bac、柯智棠等也將輪番登台。

