「角頭」林真亦解放尺度！泰國全裸入鏡 蜜桃臀全靠「脂包肌」

〔記者傅茗渝／台北報導〕「微笑女神」林真亦在破億強片《角頭一鬥陣欸》中，以真摯演技與性感形象成為眾男星中的亮點，近期她再度攜手知名攝影師黃天仁，推出第二本寫真書《亦如初見：YUNA 林真亦寫真》。這次遠赴泰國拍攝，從清晨海風到黃昏金光，展現她從清新到成熟的多層次魅力，好友熊熊也力挺現身站台。

身高170的林真亦身材相當健康美，她笑說這本與三年前的第一本最大不同是身材差了6公斤，從48公斤變成54公斤。為何是不減反增？她說：「第一本後很多女粉絲問我怎麼瘦，但我發現那樣活得好不自由，大家都被定義該長什麼樣才叫美。」她想傳達的是不管身材怎樣，只要有自信，就是漂亮，也坦言曾有容貌焦慮，「以前在選美時會很在意外界眼光，但過30歲後開始放下，現在只想活成自己理想的樣子」。

被問到翹臀怎麼練出來，她笑回靠「脂包肌」，說第一本時只有肌肉，現在懂得靠健康飲食培養脂肪包覆肌肉，「不用太瘦，有運動、有吃，身體自然會有線條」。至於拍攝過程是否遇到豔遇？她大方回應：「泰國人感情表達很直接，會對你笑、一直看你，但都蠻善良、熱情。」

至於為何選泰國取景？她直言：「因為不想跟別人一樣，日本、韓國拍太多了。」雖然笑稱「回本有點難」，她仍覺得值得，「是紀錄自己這段最美好的時光」。林真亦也坦言，這本可能是最後一本：「我覺得這是一個里程碑，觀眾看著我從少女到女人，我也不想勉強延續。」接下來她將忙於新作品，包括影集《角頭》系列與電影計畫，還有電影《我的網紅女兒》也即將上線。

