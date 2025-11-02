黃明志又出事？「護理師女神」猝逝傳他也在場 交保後發聲網求解釋

黃明志交保後發文，沒想到網友紛紛問他是否涉毒。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞鬼才創作歌手黃明志又出事？日前台灣「護理師女神」謝侑芯傳出到大馬拍攝東西驟逝，不少網友猜測她「伴遊、涉毒」，都被經紀人駁斥，不過現在大馬媒體報導，一名台灣謝姓女子在吉隆坡某高級酒店客房內失去意識，警員趕抵現場後該女子已無生命跡象，驚人的是，當下黃明志也在現場，甚至傳出警方在他身上搜出疑似毒品物，但他否認指控，最後交保。

就在新聞爆出後，今（2日）下午一點左右，黃明志若無其事地在社群發聲了，放上影片，還提到：「10年匆匆，屁孩都已經變Uncle了，大家還記得他們的歌嗎？這個紀錄片記錄了以前在 RED People 的許多回憶。感謝這一群屁孩還有每一位喜歡他們歌曲的朋友陪我度過那一段忙忙碌碌的創作生涯。」

沒想到黃明志發文下面留言，卻有網友直球問他：「警察說你跟護理系姐在同一個房間喔！還在你身上搜出毒品，解釋一下？」還有網友直接發問：「你和毒品案子有關嗎？」也有網友問黃明志，警方說台灣網紅過世時，他也在同個房間，是真的嗎？不過對於所有的相關提問，黃明志目前沒有回應。求證黃明志經紀公司，他是否真如大馬媒體《中國報》的報導，被警方搜出毒品？對此，目前尚未取得回應。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防制諮詢專線：0800-770-885☆

