「王子」又出包 泰國召妓40人瘋開性愛趴

英國國王查爾斯三世（右）發出聲明收回弟弟安德魯的王子頭銜。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國安德魯王子涉及美國富豪艾普斯坦性侵未成年案，頻傳醜聞的他日前慘遭英國王室拔除「王子」頭銜，哥哥英國國王查爾斯三世（King Charles III）日前也收回溫莎寓所。沒想到，安德魯的醜事一樁接一樁爆發，英國作家爆料，安德魯在2001年訪泰期間，曾經召妓多達40人，瘋開性愛趴，連續4天打造酒池肉林。

英國安德魯王子涉及美國富豪艾普斯坦性侵未成年案遭拔頭銜，並收回溫莎寓所。（法新社）

國王查爾斯三世日前發出聲明表示啟動程序，撤銷安德魯王子的稱謂、頭銜及榮譽，更表示「今後安德魯王子將以安德魯．蒙巴頓．溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名」。英國王室歷史學家及作家羅尼（Andrew Lownie）昨（1）日爆料，安德魯早在2001年就任英國貿特使時，趁著代表英國王室出席前泰國國王蒲美蓬生日慶典時，竟在泰國大開性愛趴。

羅尼指出，安德魯當時拒絕依照規定入駐英國大使館，堅持要住在五星級飯店，他提出的原因是「比較方便」，在4天的行程中，找來40名性工作者，著實瘋玩一場，原來這位荒唐前王子所謂的方便，竟是方便自己尋歡作樂。羅尼聲稱一名泰國王室成員證實此事，並指安德魯爽花英國納稅人的錢，多次安排私人行程，「做自己愛做的事」。

