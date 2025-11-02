自由電子報
娛樂 最新消息

粿粿「自付生產費」引爆爭議！鄭家純揭「月子中心業配」曝真相：分等級

粿粿（左）當年和范姜彥豐拍了多支月子中心業配。（翻攝自IG）粿粿（左）當年和范姜彥豐拍了多支月子中心業配。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日粿粿與老公范姜彥豐的婚變持續延燒。范姜指控妻子婚內出軌導致離婚，粿粿則反駁，強調婚姻期間多項家用開銷都由她負擔6到8成，連生產費用也自行處理。雙方對「生產費用」的說法互有出入，不少網友認為雙方對「生產費用」的認知不同，也有人挖出粿粿入住的月子中心疑似為業配合作，引發新一輪討論。

鄭家純則發文補充產業內情，強調自己不針對事件本身，只想釐清月子中心業配的常見合作模式。她指出，一般網紅或藝人若合作月子中心，極少能全額免費入住，通常是以「一篇貼文的行情價」換取部分優惠或房型升等，若願授權照片、影片作為廣告素材，能再爭取更多折扣。

她進一步說明，若是人氣較高的藝人，可能會遇到條件普通的A級月子中心願意免費招待，但多數會選擇僅提供優惠的高級B級中心，以維持形象與品牌價值；至於「天后級」或「天王嫂」等級的名人，反而是月子中心要支付代言費。「所以就算月子中心願意免費給藝人入住，那省下的金額，也不代表沒有任何成本。」

其實粿粿1日上傳影片回應爭議，提到范姜自稱生活壓力大，因此家中支出大多由她承擔，「包含生產的費用是我自己處理的。出生後坐月子、一切生活中的開銷，我都盡力想辦法省錢。」

不過范姜彥豐隨後反駁，強調當初已承諾由他負責生產相關所有支出，只是最後保險理賠支付了全額費用，才意外省下這筆開銷。為感謝妻子辛苦，他特地購買精品包、相機及筆電犒賞對方，「卻被形容成她自己負擔生產費用，覺得很心寒。」

