自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

有人想接近她老公？林萱瑜霸氣喊話：會讓她知道誰是原配

〔記者蕭方綺／台北報導〕林萱瑜在三立八點檔《百味人生》飾演謝承均、陳珮騏的「女兒」，雖是千金大小姐，但被網友形容是「最不霸道的千金」，不是兩人親生，卻是家中最受疼愛的一位。隨著劇情發展，林萱瑜所飾演的角色陷入情感糾葛，暗戀陳謙文卻遇上「情敵」大牙，眼看戀情岌岌可危，千金大小姐也開始化被動為主動。

林萱瑜（右）在《百味人生》遇上「情敵」大牙。（三立提供）林萱瑜（右）在《百味人生》遇上「情敵」大牙。（三立提供）

被問到與大牙的對手戲如何拿出氣勢，她笑說：「我本人其實滿悍的，只是劇中角色比較善良、還沒機會發揮。我也很期待後面能有更強烈的反擊戲。」談到現實生活中是否也有「霸氣一面」，她直率回應：「如果有人想靠近我另一半，我一定會讓對方知道誰是原配！」但也強調自己在感情中不會用壓制的方式經營，「兩個人在一起是平等的，我比較直接，有話就說，不是小女生那一型。」

對於「感情是否能爭取」這題，結婚1年多的林萱瑜的態度相當務實：「強摘的果實不會甜，我沒有強摘過。只要我感覺對方沒意思，我就會立刻退縮，瞬間失去興趣。」她笑說，自己向來理性又敏銳，不會把時間浪費在沒有結果的感情上。

林萱瑜（左）在《百味人生》暗戀陳謙文。（三立提供）林萱瑜（左）在《百味人生》暗戀陳謙文。（三立提供）

回憶與老公韓宜邦交往的初期，她坦言兩人互動自然、不刻意：「我們是互相的，不是誰特別主動。像一開始約吃飯，我會先試探他反應，他也會說『我也想吃』，那我就知道中了！」她笑說，感情裡她喜歡穩健出擊，「沒有八成把握，我不會貿然行動。」

談到感情觀，林萱瑜強調最重視「專一與界線」：「我對那種中央空調型的男生完全沒興趣，太沒安全感。男女都一樣，要有界線才有尊重。我不當備胎，也不搶別人，能吸引就自然吸引，這才浪漫。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中