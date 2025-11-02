有人想接近她老公？林萱瑜霸氣喊話：會讓她知道誰是原配

〔記者蕭方綺／台北報導〕林萱瑜在三立八點檔《百味人生》飾演謝承均、陳珮騏的「女兒」，雖是千金大小姐，但被網友形容是「最不霸道的千金」，不是兩人親生，卻是家中最受疼愛的一位。隨著劇情發展，林萱瑜所飾演的角色陷入情感糾葛，暗戀陳謙文卻遇上「情敵」大牙，眼看戀情岌岌可危，千金大小姐也開始化被動為主動。

林萱瑜（右）在《百味人生》遇上「情敵」大牙。（三立提供）

被問到與大牙的對手戲如何拿出氣勢，她笑說：「我本人其實滿悍的，只是劇中角色比較善良、還沒機會發揮。我也很期待後面能有更強烈的反擊戲。」談到現實生活中是否也有「霸氣一面」，她直率回應：「如果有人想靠近我另一半，我一定會讓對方知道誰是原配！」但也強調自己在感情中不會用壓制的方式經營，「兩個人在一起是平等的，我比較直接，有話就說，不是小女生那一型。」

對於「感情是否能爭取」這題，結婚1年多的林萱瑜的態度相當務實：「強摘的果實不會甜，我沒有強摘過。只要我感覺對方沒意思，我就會立刻退縮，瞬間失去興趣。」她笑說，自己向來理性又敏銳，不會把時間浪費在沒有結果的感情上。

林萱瑜（左）在《百味人生》暗戀陳謙文。（三立提供）

回憶與老公韓宜邦交往的初期，她坦言兩人互動自然、不刻意：「我們是互相的，不是誰特別主動。像一開始約吃飯，我會先試探他反應，他也會說『我也想吃』，那我就知道中了！」她笑說，感情裡她喜歡穩健出擊，「沒有八成把握，我不會貿然行動。」

談到感情觀，林萱瑜強調最重視「專一與界線」：「我對那種中央空調型的男生完全沒興趣，太沒安全感。男女都一樣，要有界線才有尊重。我不當備胎，也不搶別人，能吸引就自然吸引，這才浪漫。」

