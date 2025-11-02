屠穎驟逝于子育黑白照悼念 李麗芬想捐10萬盼專機運送大體回台灣

〔記者陳慧玲／台北報導〕知名音樂人，得過金曲獎最佳編曲人的屠穎昨（１日）驚傳在廣州過世，享壽62歲，于子育放上黑白合照悼念，另外李麗芬則有意捐出10萬，並號召歌手們一起出力，盼望屠穎的大體能以專機運回台灣。

于子育（左）悼念屠穎，讚他為人低調卻溫暖。（翻攝自臉書）

于子育回憶：「在我20歲簽約當歌手時，屠穎老師是我的其中一位老闆。後來製作公司解散，與老師比較沒機會再見面。」另外談到：「這些年常常在很多歌手的演唱會上看到屠老師擔任音樂總監。他為人低調、溫暖，在音樂上細膩、 柔情與深度，為我們華語樂壇編織了無數浪漫和動人的旋律。」

請繼續往下閱讀...

3年前于子育曾去屠穎開的餐廳敘舊，她說：「老師看起來比從前更年輕、健康、神清氣爽，卻也是我們最後一次見面。」昨晚得知屠穎過世噩耗，她覺得實在很令人難過，「願祝屠穎老師您在天上與楊明煌老師再相聚，再一起玩音樂，一路好走。」王菲的經典曲《天空》就是由楊明煌作曲，屠穎編曲。

此外，歌手李麗芬也感嘆很難接受華人流行樂壇失去屠穎這沉重事實，她並提到自己的想法：「屠穎老師需要從廣州回來台灣，他對華語樂壇的貢獻舉足輕重，我想提議歌手們一起捐款給屠穎老師的家人，讓屠穎老師和家人，可以聘用專機回到台灣。」希望屠穎的大體可以透過專機運回台灣，目前于冠華、楊弦都有意響應，不過李麗芬表示：「我們先等屠穎老師家人的決定。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法