于朦朧「17人聚會」屋主驚人背景起底！網紅控訴「紅三代」：掌控涉活摘器官醫院

中國男星于朦朧離奇墜樓身亡。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕于朦朧墜樓近2個月，疑點重重，陰謀論在網上瘋傳，網友將矛頭指向其生前參加的「17人聚會」，包括導演辛奇、導演程青松、編劇極光光、導演方勵、女星宋伊人、演員田海蓉以及歌手焦邁奇等人，其中極光光是中國前總理李鵬的孫子。網紅李沐陽在影片中指出，于朦朧案的房屋主人就是極光光，他除了是紅三代，還擁有「湖南湘雅醫療集團」這個涉嫌參與活摘器官醫院的絕對控制權。

李沐陽指出極光光本名李明，是中國前總理李鵬的孫子，同時還擁有「湖南湘雅醫療系統」的絕對控制權，而這個湖南湘雅醫院曾被發現有從事活摘器官，販賣牟利的事情，因此認為他絕對是于朦朧案的重大嫌疑人之一。

網紅李沐陽在影片中指出，于朦朧案的房屋主人就是極光光，他除了是紅三代，還擁有「湖南湘雅醫療集團」這個涉嫌參與活摘器官醫院的絕對控制權。（翻攝自YT）

李沐陽在影片中指出，根據他掌握的股權結構資料顯示，「極光光」持有長興合眾投資有限公司 70% 股權，而該公司又擁有湖南湘雅醫療集團有限公司58%的股份；此外，極光光本人也直接持有該集團12%股權。

他進一步表示，湘雅醫療集團有限公司同時是湘雅醫療管理有限公司與湘雅醫療器械有限公司的大股東，分別持有82%與60%的股份。湘雅醫療器械有限公司則持有湘雅生物科技（聯合體）30%的股權，而極光光本人也持有湘雅大藥房連鎖有限公司55%的股份。

李沐陽據此推測，湖南湘雅醫院的經營體系可能受到極光光的高度影響。他並在影片中提出個人看法，認為極光光與所謂「活摘器官」爭議有關，且懷疑于朦朧的死亡與此人有關。不過，目前相關說法尚未獲官方或當事人證實，警方也尚未就此案公布具體調查進展。

