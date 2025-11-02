（直擊）佐藤健被催婚！甜喊「老婆」撩3000台粉 手寫告白超感動

佐藤健一舉一動都吸引現場粉絲尖叫聲。（KKLIVE提供）

〔記者許世穎、廖俐惠／台北報導〕日星佐藤健以Netflix影集《玻璃之心 Glass Heart》中的樂團「TENBLANK」主唱身分，展開出道以來首次的亞洲巡演，第一站就選在台灣，昨天（1日）在台北國際中心登場，吸引3000人朝聖。佐藤健不但嗨唱TENBLANK的所有歌曲，還現學現賣「老婆」、「ㄍㄟˋ婚」等詞，年過35歲的他不料竟然還被粉絲「催婚」，全場笑聲不斷。

佐藤健在演出上秀琴技，實在有夠帥。（KKLIVE提供）

佐藤健前天搭乘最後一班班機抵達松山機場，昨天登上台北國際會議中心，以歌曲《MATRIX》揭開序幕，佐藤健一登台便高喊：「台北你們好嗎？」引來全場尖叫。接著演唱《旋律與結晶》、《約定之歌》後，他以中文問候：「大家好！我是佐藤健！」難得來台，他邀請粉絲當小老師，粉絲從台下大喊「ㄍㄟˋ婚」（結婚），佐藤健得知意思後更在頭上比愛心高喊「ㄍㄟˋ婚」，向全場求婚。在粉絲熱情教學下，他也學了「老婆」，立刻學以致用說出「我的老婆」、「謝謝老婆」撩粉。

佐藤健亞巡從台北開跑。（KKLIVE提供）

佐藤健帶樂手演唱TENBLANK所有歌曲。（KKLIVE提供）

主持人Brian倒是也很會幫粉絲謀福利，竟然叮囑粉絲上台時大玩諧音哏：「妳要告訴佐藤健，妳住在哪一條路，愛いしてる（阿一吸ㄉㄟ嚕）。」全場笑聲不斷。活動上安排猜中文遊戲，佐藤健花了不少時間才意識到「一零一」是台北101，興奮表示：「我知道台北101耶，是台灣很有名的建築物對吧！但我沒去過，是不是該去一下？」聽到全場熱烈推薦，他主動邀約：「大家一起去嗎？」看到全場粉絲不聽翻譯就狂點頭回應，令他讚嘆：「大家日文也太好了吧！怎麼我說什麼都聽得懂！」

另外題目出現「對不起」，佐藤健看了看表示：「『不起』是不是起不了床的意思啊？」主持人提示是《玻璃之心》中他飾演的藤谷常說的一句話，佐藤健秒入魂藤谷講出台詞，還在粉絲教學下學了台語的「歹勢」，現場上演台語版《玻璃之心》，一句台詞就讓全場尖叫聲不斷。

佐藤健驚喜從觀眾席現身，且開放粉絲攝影，讓全場粉絲陷入瘋狂。（KKLIVE提供）

佐藤健一彈一唱，怎麼會這麼多才多藝，神啊真是不公平。（KKLIVE提供）

畫面上出現「珍珠奶茶」時，佐藤健立刻高喊：「這我好像知道喔！珍珠對吧？因為我在日本很常點外送，上面都會有這個中文。其實我剛在後台也有喝到，真的很好喝欸！而且喝完超級飽的。」儘管如此，佐藤健在遊戲闖關成功後品嘗獎勵，看到工作人員準備的花生豆花，他一口接一口停不下，第一次吃到豆花的他說：「是豆腐欸！好好吃，我以前沒有吃過，真的好好吃。」見面會一度變成吃播現場，沉醉於台灣美食的魅力之中。

久違訪台的佐藤健對粉絲有求必應，親自回應粉絲在繪馬上所寫下的提問，不但有粉絲畫出「怪盜基德」，還有人說「佐藤健，偷走我的心」。過去接受《自由時報》專訪，佐藤健曾放話「35歲結婚」，昨天竟然被粉絲瘋狂催婚，包括「佐藤健先生能趕快結婚」、「神啊，快讓你結婚！35歲了！」粉絲宛如過年的台灣親戚一樣，相當關心佐藤健的結婚狀況。

佐藤健的台北場演出吸引3000人朝聖。（KKLIVE提供）

被問到平常手機與皮夾哪個容易弄丟？他自爆在家中常常找不到手機，笑說：「我有時候會拿著手機走到冰箱前面拿飲料，打開冰箱後發現沒手拿，就順手把手機放在旁邊，結果拿了飲料就把手機忘在裡面了。」脫線的小插曲也令人看見男神私下的可愛反差面貌。

佐藤健以中文自我介紹，與粉絲們展開趣味互動。（KKLIVE提供）

見面會上驚喜不斷，佐藤健先是將原訂只選5位粉絲上台的送禮環節加碼成10位，更破天荒從6樓觀眾席驚喜現身，拿著萬聖節南瓜桶發送貼紙，邊喊話：「6樓好高，大家要小心不要掉下去囉！這段開放大家拍照、錄影，我在觀眾席期間你們都可以捕捉我身影！」他從6樓一路環繞會場各個角落，一一與粉絲擊掌再走回表演舞台，展現最強誠意。

佐藤健演唱多首TENBLANK的歌曲，宛如藤谷直季再現。（KKLIVE提供）

見面會最後他帶來《Chasing Blurry Line》、《Glass Heart》等歌曲、《永遠前夜》，此時畫面上出現劇迷熟悉的川越冰川神社場景，鏡頭帶到一片祈願繪馬，背面以繁體中文寫著他的真心：「神啊，謝謝你讓我遇見了歌迷。」留給3000名粉絲滿滿感動。值得一提的是，「TENBLANK」的鼓手宮崎優被目擊現身松山機場，網友還以為她會當特別嘉賓，與佐藤健同台，沒想到卻未同台，不過仍現身台北國際會議中心停車場，引發熱議。

