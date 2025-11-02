自由電子報
娛樂 最新消息

當兵才知「二、三尖瓣脫垂」可免役 男星霸氣喊：我當兵我驕傲

古程丰萬聖節舉行變裝派對，以「超人英雄」主題呼應俱樂部宗旨。（小超人綜合體能俱樂部提供）古程丰萬聖節舉行變裝派對，以「超人英雄」主題呼應俱樂部宗旨。（小超人綜合體能俱樂部提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕一年一度的萬聖節，演員古程丰成立的「小超人綜合體能俱樂部」都會舉辦盛大變裝活動，今年活動現場宛如「正義聯盟」大集結，古程丰化身「超人」、啦啦隊女神沐妍是「神力女超人」、男星潘胤傑扮演「索隆」、啦啦隊新秀陳怡樺成為「兔子仙子」，以「超人英雄」主題呼應俱樂部宗旨。

潘胤傑（左）神複製〈索隆〉，古程丰笑他「每次都掀給大家驗證」。（小超人綜合體能俱樂部提供）潘胤傑（左）神複製〈索隆〉，古程丰笑他「每次都掀給大家驗證」。（小超人綜合體能俱樂部提供）

活動當天最吸睛的打扮非潘胤傑莫屬，他以《海賊王》索隆造型亮相、腹肌逼真到被誤認為AI生成。古程丰笑說：「他已經自律維持八塊腹肌十多年了，無論風雨都晨跑，連員工旅遊都持續運動！」每次被懷疑腹肌是AI，他就直接掀起衣服讓大家驗證，讓小朋友像見到卡通人物般驚呼連連。

另一亮點是沐妍的「神力女超人」，租借服裝時店員特別提醒「這套要身材夠好才好看」，但沐妍的體態完美駕馭，展現超女的力量與美麗。她笑說平時靠飲食、舞蹈與體操維持好狀態，也希望用身體力行鼓勵學生。  回顧開設「小超人綜合體能俱樂部」的初衷，古程丰表示，最有成就感是看見孩子的成長。

潘胤傑（左起）﹑古程丰﹑沐妍、陳怡樺聯手組成萬聖節「正義聯盟」戰隊。（小超人綜合體能俱樂部提供）潘胤傑（左起）﹑古程丰﹑沐妍、陳怡樺聯手組成萬聖節「正義聯盟」戰隊。（小超人綜合體能俱樂部提供）

他同時分享自己曾在當兵時意外發現患有二、三尖瓣脫垂，甚至符合免役條件，但仍選擇堅持完成兵役。「人生只有一次能體驗軍旅生活，我不想留下遺憾。」他也提到，對於近期的閃兵事件，他相信只要勇於面對、誠心反省並負起責任，大眾一定會給機會。古程丰笑說：「我當兵我驕傲！」他認為無論是在軍中學到的紀律、教孩子的耐心，或是經營體能館的毅力，都是超人精神的延伸。  

古程丰也即將於11月28日推出第二首單曲《並肩飛翔》，由他親自填詞，並邀請好兄弟潘胤傑共同演唱。歌曲靈感來自一次體操內訓的夜晚，「那天我剛學會前空翻，靈感湧現就寫下這首歌的歌詞。」他說，作品象徵夢想與友情，也感謝那些曾不看好他的人，「因為他們讓我更努力飛得更高。」

