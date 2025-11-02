自由電子報
娛樂 最新消息

劉嘉玲大聊生理需求  張柏芝失控狂笑

劉嘉玲（右）和梁朝偉結婚17年膝下無子女，依舊甜蜜如昔。（香港星島日報）劉嘉玲（右）和梁朝偉結婚17年膝下無子女，依舊甜蜜如昔。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕59歲港星劉嘉玲近日在綜藝節目《一路繁花2》禁忌全開大聊生理需要，指生理需求和「饑餓、困倦」一樣自然，讓在場一票影后及年輕男偶像目瞪口呆全嚇傻，連觀眾也嚇傻：「這是能在節目上聊的嗎？」。

劉嘉玲和金馬影帝梁朝偉結婚17年膝下無子女，劉嘉玲雖已年近花甲，絕對稱得上是一位思想獨立的現代女性，勇於表達個人需要，正面挑戰敏感話題。

節目上，劉嘉玲面對年輕偶像邵子恒和柯淳，2人因為有偶像包袱而沒談戀愛亦不敢公開有對象，劉嘉玲一臉不解問：「我想知道你們一定要，大家給你們規定的時間裡面談戀愛，那你們怎隱藏？」

劉嘉玲近日在綜藝節目《一路繁花2》禁忌全開。（翻攝自小紅書）劉嘉玲近日在綜藝節目《一路繁花2》禁忌全開。（翻攝自小紅書）

2位偶像當場回應會直接「不談戀愛」，劉嘉玲一臉好氣又好笑說：「不談戀愛？你們生理上沒需要嗎？怎麼可能？你不要睜大眼睛說假話！」說完後，現場大咖藝人劉曉慶、寧靜、何賽飛都保持沉默，2位男偶像更是語塞。

之後一向敢愛敢恨的劉曉慶，表示支持戀愛自由，直言：「連父母都管不了的事，外人更沒資格干涉」，62歲女星何賽飛則質疑演藝圈對偶像戀愛過度限制，認為「觀眾不應綁架藝人私生活」，劉嘉玲最後更大膽拖劉曉慶下水：「你看我們的曉慶姐，不管談多少次戀愛，我們還是那麼愛她。」惹得一旁張柏芝失控狂笑不已。

