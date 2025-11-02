自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

最心痛的單程機票！江淑娜才重返舞台 屠穎離台3天驟逝無緣再登台

屠穎（右）曾在許多歌手演唱會舞台上坐鎮，此場為齊豫和潘越雲的演出。（翻攝自臉書）屠穎（右）曾在許多歌手演唱會舞台上坐鎮，此場為齊豫和潘越雲的演出。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕知名音樂人屠穎曾為江淑娜作品《我是個不喜歡熱鬧的人》編曲，也以此獲得金曲獎最佳編曲人獎，昨（1日）驚傳他在廣州備戰齊豫演唱會之前，在飯店跑步機上摔倒猝逝，享壽62歲，消息太突然太震撼，齊豫的演唱會宣布延期，而10月30日屠穎才在社群秀出從桃園機場飛往廣州的機票，沒想到這成了他人生中最心痛的單程機票。

屠穎在流行音樂參與編曲的代表作品無數，包括天后王菲演唱的經典歌曲《天空》也是由他編曲，因此在傳出屠穎過世的傷痛消息之後，不少音樂友人也在各社群放上王菲的《天空》，祈願屠穎回到天堂一路好走。屠穎也擔任過周華健、齊豫等歌手的演唱會音樂總監，許多演出舞台上都能看到他擔任樂手的身影。

屠穎離台前秀出機票，沒想到成了最心痛的單程機票。（翻攝自臉書）屠穎離台前秀出機票，沒想到成了最心痛的單程機票。（翻攝自臉書）

前陣子江淑娜才在暌違10年之後重新公開露面，站上金鐘60頒獎典禮舞台上獻唱，可惜的是，當年為她的歌曲編曲並得到金曲獎最佳編曲人榮耀的屠穎，再也沒有機會登上舞台，蘇慧倫悼念：「謝謝屠穎老師，謝謝您所有的溫暖與美好，願您在另一個世界，音樂繼續流動，而您永遠在其中。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中