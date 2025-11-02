最心痛的單程機票！江淑娜才重返舞台 屠穎離台3天驟逝無緣再登台

屠穎（右）曾在許多歌手演唱會舞台上坐鎮，此場為齊豫和潘越雲的演出。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕知名音樂人屠穎曾為江淑娜作品《我是個不喜歡熱鬧的人》編曲，也以此獲得金曲獎最佳編曲人獎，昨（1日）驚傳他在廣州備戰齊豫演唱會之前，在飯店跑步機上摔倒猝逝，享壽62歲，消息太突然太震撼，齊豫的演唱會宣布延期，而10月30日屠穎才在社群秀出從桃園機場飛往廣州的機票，沒想到這成了他人生中最心痛的單程機票。

屠穎在流行音樂參與編曲的代表作品無數，包括天后王菲演唱的經典歌曲《天空》也是由他編曲，因此在傳出屠穎過世的傷痛消息之後，不少音樂友人也在各社群放上王菲的《天空》，祈願屠穎回到天堂一路好走。屠穎也擔任過周華健、齊豫等歌手的演唱會音樂總監，許多演出舞台上都能看到他擔任樂手的身影。

屠穎離台前秀出機票，沒想到成了最心痛的單程機票。（翻攝自臉書）

前陣子江淑娜才在暌違10年之後重新公開露面，站上金鐘60頒獎典禮舞台上獻唱，可惜的是，當年為她的歌曲編曲並得到金曲獎最佳編曲人榮耀的屠穎，再也沒有機會登上舞台，蘇慧倫悼念：「謝謝屠穎老師，謝謝您所有的溫暖與美好，願您在另一個世界，音樂繼續流動，而您永遠在其中。」

