娛樂 最新消息

范姜粿粿發影片彼此控訴 巴毛律師：誰再發法律上就越不利

范姜彥豐（右）與粿粿婚變鬧上檯面。（翻攝自IG）范姜彥豐（右）與粿粿婚變鬧上檯面。（翻攝自IG）

〔記者王靖惟／台北報導〕粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，范姜怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，粿粿1日透過影片回應，承認逾矩，但不少人抨擊粿粿內容避重就輕、賣慘、甚至魔化范姜彥豐，網紅「巴毛律師」陳宇安則在社群評論，稱兩人用爆料公審的方式攻擊對方，未來在法庭上是不利的。

「巴毛律師」陳宇安在社群「巴毛律師混酥團」發文指出，「誰再繼續發法律上就越不利」。她表示她認真的花了十七分鐘去聽內容，內容就是范姜賺比較少比較不紅，小孩吵鬧他去戴降噪耳機，企圖將范姜塑造成一個軟飯男，但是戴耳機這件事情早就說過了，范姜也說他戴耳機是為了降低音量不是不照顧小孩，然後現在又拿出來說...只說了他戴降噪耳機這件事有說他後續做了什麼嗎 是戴降噪耳機去照顧小孩還是去擺爛?律師表示「總之我覺得范姜不至於像粿粿說的不照顧小孩又軟爛」畢竟范姜還負責幫小孩洗澡 粿粿出國的時候不是范姜在顧不然誰在顧?

巴毛律師在社群上提到，誰再發影片到法律上絕對不利。（圖擷取自巴毛律師混酥團臉書）巴毛律師在社群上提到，誰再發影片到法律上絕對不利。（圖擷取自巴毛律師混酥團臉書）

另外律師指出「雙方都用網路影片去攻擊對方 內容還都提到小孩這件事，令她相當憤怒，「因為你們明明知道小孩長大以後都看得到這些內容，父母這樣互相攻擊 他看了是什麼感想???知道對小孩有傷害就不要做，而不是做了以後在那邊跟小孩道歉，道歉有屁用，這時候你第一選擇就不是保護小孩 而是先想到自己」

「巴毛律師」評論爆料公審的影片到法庭絕對是不利的 誰再繼續發法律上就越不利，他表示「沒有什麼離不了的婚，對方不答應就去訴訟，親權 財產 判決清清楚楚不用在那邊1200萬還400萬什麼有的沒的，不是對方很爛所以我可以外遇...」

文中律師還貼出許多「相同圖文」，質疑「粿粿到底有幾個家人???口徑太一致了家族內部十分團結」，圖片則是不同ID卻千篇一律使用「我是粿粿的家人，我們道歉我們認錯」為開頭發文，而其中內容幾乎毫無二致，底下網友紛紛評論「複製貼上也太沒創意了吧！這些家人們」、「很明顯就是有花錢請公關唄」、「這些家人是水軍嗎⋯⋯」

點圖放大header
點圖放大body
