中國4大超模情歸何處？何穗升格人妻媽、劉雯戀情最神秘

〔娛樂頻道／綜合報導〕被譽為「中國4大超模」的劉雯、何穗、奚夢瑤與秦舒培，曾在國際時尚圈叱吒伸展台，如今各自走向不同的人生階段。隨著何穗與港星陳偉霆宣布結婚生子，「4大超模情史」再度成為網友熱議焦點。

何穗上個月和陳偉霆在微博同步發文，宣布喜訊。（翻攝微博）

何穗上月18日與陳偉霆在微博同步發文，宣布結婚並迎來愛的結晶。事實上，何穗早在懷孕期間便低調神隱，甚至清空微博內容，僅留下與老公的官宣照，預料短期內將專心照顧孩子。陳偉霆近來因主演《許我耀眼》人氣再攀高峰，事業與家庭雙豐收，堪稱人生勝利組。

秦舒培2017年再婚嫁給了陳冠希。（翻攝微博）

同為「超模界女神」之一的秦舒培，2017年嫁給「壞男孩」陳冠希，婚後誕下一女Alaia。秦舒培收服情場浪子後，重心逐漸轉向家庭，近年雖偶爾亮相時尚活動，但頻率大不如前，儼然成了時尚圈的「神隱人妻」。

奚夢瑤2019年嫁給澳門賭王之子何猷君。（翻攝微博）

奚夢瑤則是「嫁入豪門」代表，2019年與澳門賭王何鴻燊之子何猷君完婚，同年生下賭王家族長孫何廣燊。港媒曾爆料，何猷君母親開心到直接過戶一棟價值5億港幣的豪宅給小倆口。奚夢瑤2021年再添千金，湊成「好」字，直到今年2月才正式重返伸展台，狀態依舊亮眼。

劉雯與井柏然（圖）愛情長跑6年。（資料照；八大電視提供）

至於劉雯目前仍未宣布正式結婚，但與男演員井柏然愛情長跑6年，感情穩定。雙方早已見過家長，甚至傳出低調登記的消息，雖兩人未正面回應，但粉絲都引頸期盼好消息到來。

