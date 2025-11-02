粿粿婚內出軌王子 律師王至德：范姜彥豐太急著回應

范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕范姜彥豐指控「王子」邱勝翊介入他與粿粿3年婚姻，王子發聲道歉坦言確實超過朋友間界線，但稱自己不是破壞家庭的人隨著事件延燒，律師王至德也針對整起婚變事件抽絲剝繭分析。

王至德1日在臉書發文點出范姜彥豐回應重點如下：

一、重點在出軌。

二、承諾負擔生產費用後來因為有保險金所以就改成送禮物給粿粿。

三、強調時間線：從美國回來，提離婚，婚姻諮商，粿粿說要挽留婚姻就必須簽協議，發現出軌證據，死心開始協商。所以不是粿粿說的協商後才出軌。

此外，王至德也分析雙方立場：

一、兩個人的重點的確不同，不過出軌就是出軌，三個人難得的共識。

二、兩個人都沒講錯，生產費用後來有保險所以范姜沒出是事實，但是粿粿也沒提到范姜有轉成禮物送給她。

三、時間線沒錯，不過結論是各自表述，從美國回來提離婚到發現出軌證據之間有時間差約2個多月，粿粿說是提離婚之後才出軌是有可能的，不過范姜覺得是在提離婚前就出軌也是有可能的，其實如果范姜有訊息紀錄就拿出來核對一下時間就知道了，不過他應該沒這麼蠢，拿出來就剛好罪證確鑿了。

四、范姜有點太急著回應了，如果是我的話，我會等想法完整一點再一起回應，粿粿的影片應該還有很多他想吐嘈的。

