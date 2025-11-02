自由電子報
娛樂 最新消息

林佳龍挺林岱樺角逐高市長 486先生表態不支持

外交部長林佳龍支持同屬民進黨正國會的立委林岱樺角逐下屆高雄市長，引發議論。（記者田裕華攝）外交部長林佳龍支持同屬民進黨正國會的立委林岱樺角逐下屆高雄市長，引發議論。（記者田裕華攝）

〔記者林南谷／台北報導〕外交部長林佳龍日前發文力挺同屬正國會派系的民進黨立委林岱樺參選高雄市長，傳出層峰向林佳龍溝通，盼政務官不要介入初選。對此，林岱樺表示尊重黨的機制，對於初選規劃和後續進程，她都一定遵守，也希望大家不要傷害她的朋友，台灣的力量禁不起再次切割。

對此，團購電商名人「486先生」陳延昶舉例2020年表態支持前總統蔡英文，他表示：「因為我無法想象如果韓國瑜當選台灣的總統，台灣會變成什麼樣？」當時所有朋友都建議486先生千萬不要表態立場，強調會損失非常多的營業額，但他依舊承受所有後果。

透過臉書發文，486先生公開呼籲林佳龍能夠把這個事情做的圓滿，也盼林岱樺秉持從政初衷，以國家為重，他說：「民進黨內立委初選失利的前立委劉櫂豪，當時他出來選台東縣長時，我也非常支持。」但當劉櫂豪脫黨參選，486先生表達反對立場。

486先生臉書全文

昨天新聞一出來。林佳龍先生被大家給幹翻了。王義川跟卓冠廷也被罵翻了。
昨天我沒有批評王義川跟卓冠廷，有兩個原因，第1個是他們兩個以前都是林佳龍的部屬，老大決定了，他們兩個可能也很為難。第2個原因是，我想說今天趕快來跟兩位聯系。希望他們能夠懸崖勒馬。
結果我必須老實說。今天我真的很忙。但還好，已經有人罵醒了王義川。然後據說徐國勇也狠狠的罵了卓冠廷。因此這兩個人都縮回去。
我希望林佳龍先生能夠好好的去思索思考。
當然也有人在講說，這樣的行為，是希望能夠避免林岱樺脫黨參選，所以用一些計謀權謀來穩住她。
可是我必須很真誠的說。每一個人心中都必須要有一個堅定不移的價值觀。例如誠信。例如忠誠。例如愛。
我相信有些事情是爾虞我詐的。例如在商場。但是對於貪污這種事情，我認為每個人心中都必須要有一把尺。
有些事情我們必須要堂堂正正去面對。
2020，我跟一些朋友說，我要跳出來支持蔡英文。因為我無法想象如果韓國瑜當選台灣的總統，台灣會變成什麼樣？
我所有的朋友都叫我千萬不要。他說你會損失非常多的營業額。
也有朋友說你發文稍微軟一點，模棱兩可一點點。這樣子的話，良心過得去也不用擔心營業額會損失。
我要感謝所有的朋友給我的忠告，但我還是決定堂堂正正的站出來。然後我承受所有的後果。
我在這邊最後一次呼籲林佳龍先生，能夠把這個事情做的圓滿。也呼籲林岱樺小姐不管怎樣，希望你能秉持從政的初衷，以國家為重。
民進黨內立委初選失利的劉櫂豪，當時他出來選縣長的時候，我也非常的支持他。但後來當他脫黨出來參選，我就公開的跟大家說，他在我心中就是台灣政界的一個垃圾一個敗類。
如果在路上被我遇到，我絕對朝他的臉吐口水。我說到做到。

