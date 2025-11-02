粿粿揭離婚主因懶人包曝光 網心疼不挺：死路一條

范姜彥豐（右）與粿粿婚變鬧上檯面。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方透過律師協商離婚，范姜大動作怒控粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌，粿粿1日透過影片回應，吐露自己決定提出離婚原因，不少人抨擊粿粿內容避重就輕、賣慘等，更有網友在Threads整理9點懶人包：

1.談離婚時范姜要求1600萬，撫養權歸粿粿，後改口1200萬留400萬讓她照顧小孩，粿粿不滿怎麼都在談錢。

請繼續往下閱讀...

2.三年來范姜多次主動提離婚，粿粿為了小孩沒有答應。

3.粿粿沒有不照顧小孩，家用和房子頭期款她出八成，房子登記她名下為兩人協商結果。

4.共同收入都在工作室帳戶，粿粿沒有獨佔，范姜可隨時查帳。

5.粿粿提議家庭收入分成三份，一份留給小孩未來使用，范姜提出孩子那份他要使用。

6.小孩哭鬧范姜拿抗噪耳機逃避照顧，金鐘獎不陪同她出席，因范姜覺得沒面子，即使出席後仍遲到早退，讓她心灰意冷。

7.離婚導火線不是邱勝翊，是兩人金錢觀育兒觀不合，她要賺錢照顧家庭和孩子，婚姻早已走不下去。

8.沒有和邱勝翊過夜，沒有住他家，但兩人的確有逾矩，有多次向范姜坦承錯誤並且道歉。

9.向小孩及身邊人道歉。

網友也做出結論：「經濟上女強男弱，雙方婚前也沒有明確認知和包容彼此的胸襟，女方未離婚就出軌，死路一條。背叛家庭還要爭小孩撫養權，天大笑話。」

而該發文引起正反意見，有人總結表示：「不要隨便亂結婚。」另有人補充更新懶人包：「范姜：確切出軌證據，王子：越線（承認），粿粿：逾矩（承認）。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法