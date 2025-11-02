自由電子報
粿粿淚訴吸同情票 陳沂怒轟性別互換呢？

范姜彥豐（右）控老婆粿粿出軌王子，粿粿也拍片反擊。（資料照）范姜彥豐（右）控老婆粿粿出軌王子，粿粿也拍片反擊。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕范姜彥豐指控妻子粿粿道德淪喪婚內出軌，並點名第三者正是「王子」邱勝翊，3年婚姻破裂，網紅陳沂上個月31日發文痛斥粿粿是整件事裡最可惡，不惜假藉好友之名與王子曖昧放閃，更讓丈夫范姜彥豐被戴綠帽，「不在乎對孩子傷害有多大，只在乎自己的渴望，還好意思主打愛家人設，讓人感覺無比噁心！」

1日深夜，陳沂二度發文表示，粿粿聲明吸引到一些同情票，說男人這樣吃軟飯不行啦，房貸、生活費都女生多出錢連生產費用還讓女生全額負擔，她想問：「如果今天性別互換妳們又會怎麼說呢？外遇的是男的，出來講錢幾乎都是他出的，妳們一定狂罵那個渣男吧，說女生做家事照顧小孩為這個家庭付出多辛苦，他付錢不是應該的嗎？」

陳沂說，外遇男說家用都他出，老婆在小孩哭的時候竟然去拿降噪耳機，妳們會怎麼說？出錢了不起嗎？顧小孩難道就是女人的責任嗎？男人不會去幫忙嗎，「如果要說性別不平等，我覺得這才是真正的不平等。」

她表示，社會要求男性又要賺錢又要顧家，反觀一堆女權自助餐，什麼都想要又不想承擔責任，「永遠把自己放在弱勢受害者，做錯事也情有可原的位置。人家女森欸～」

