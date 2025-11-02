自由電子報
娛樂 最新消息

粿粿婚內出軌王子 網挺陳冠希公關危機道歉

粿粿（左）與范姜彥豐3年婚姻破裂，雙方如今各執一詞。（翻攝自臉書）粿粿（左）與范姜彥豐3年婚姻破裂，雙方如今各執一詞。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂，她被控與「王子」邱勝翊婚內出軌，昨以17分鐘影片回應反擊，坦言與王子確實有逾矩行為並公開道歉，但強調兩人沒有同居，且離婚主因長期溝通不良與價值觀落差，並非第三者介入，同時反控男方向她索討1600萬離婚費；不過對於粿粿的控訴，范姜彥豐說是「惡意抹黑、避重就輕」。

陳冠希2008年1月爆出淫照風波震撼華語影視圈。（資料照，記者胡舜翔攝）陳冠希2008年1月爆出淫照風波震撼華語影視圈。（資料照，記者胡舜翔攝）

有網友翻出2008年1月27日香港爆出港星陳冠希淫照事件，2月2日港警搜獲超過千張藝人淫照，當中女主角超過10人，除了多名香港女星外，還包括其他非娛樂圈內的女性，同月21日陳冠希回港，召開記者會承認照片是由自己拍攝，但被人不法偷去，並惡意地在網際網路上發布。他對照片中的女星及其家人所造成的傷害，表示深深致歉，並對香港社會造成影響，亦表達歉意。

網友在threads發文稱，對於感情事件的公關危機聲明與道歉，他只服陳冠希「理性、乾凈、認錯、不推、不閃、不哭、不罵不狡辯」。

 

