范姜彥豐律師再發聲 親揭「社群開戰粿粿」背後真相

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，有網友質疑為以社群發聲而非訴訟處理，憂心恐影響未成年子女。對此，范姜彥豐的委任律師蔡鈞如也做出了回應。

該名網友指出，雙方皆為公眾人物且育有未成年子女，「若手握確實證據，應該讓法院判決會更合理」，擔憂公開指控恐對孩子造成長遠影響。針對外界提出質疑，范姜彥豐委任律師蔡鈞如則親自回應，「都評估過了，只要是當事人的願望，只要合乎情理法，我們都會支持他。」

蔡鈞如強調，未成年子女始終是當事人最在意的，也因此整起協商才拖延許久，「只是他（范姜彥豐）在這段期間不斷被問、不斷受影響，就像被關在噤聲的牢籠裡。」他直言，社會常用「想想孩子」或「想想職涯發展」作為壓制當事人發聲的理由，長遠看恐與早期的「分裂國土」、「馬列思想」等禁語如出一轍。

針對為何不走法律訴訟，蔡鈞如則表示「訴訟途徑與訴訟外途徑並不衝突，兩者可以並行。」他透露，當事人希望在合理範圍內捍衛自身清白，同時維持理性對話空間，因此才會選擇以公開發聲與法律行動雙軌並行。

