錦雯《好運來》清唱6字被討5萬元 歌后原唱露面說話了

李竺芯與百合花擔任演出嘉賓。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造 B'in Live 提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后李竺芯昨晚出席第16屆金音獎頒獎典禮，與百合花樂團搭擋共演。錦雯之前在八點檔《好運來》隨口清唱李竺芯代表作《足芳足芳》6個字，唱片公司隨即向電視台索取5萬版權費，對此身為原唱的她也做出回應。

李竺芯表示：「不管是影視還是音樂創作，我們要彼此尊重，尊重創作者。」被問到心情是否受影響？李竺芯回應：「我覺得任何事情的發生，都是有我應該學習的地方，所以不管怎麼樣，發生心情是怎麼樣，我覺得都是一種體驗。」平靜作出回應。

請繼續往下閱讀...

百合花奪下評審團獎。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造 B'in Live 提供）

本屆金音獎以「勇」為核心音符，以「Brave（勇氣） +GIMA（金音創作獎） = BGM」為主題，號召逾30組來自台、韓、泰三地優秀音樂人齊聚一堂。李竺芯雖然在金曲獎大放異彩，沒想到卻在本屆金音獎滑鐵盧，她受訪笑說：「我也有報名金音獎，結果0項入圍，其實這就是金音獎的中心主旨。」態度大方。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法