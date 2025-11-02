自由電子報
娛樂 最新消息

不怕GD！日本吉他鬼才來台秀琴技 持修當嘉賓讚：根本神之手

Ichika Nito來台秀琴技，讓台下看得目瞪口呆。（大鴻藝術提供）Ichika Nito來台秀琴技，讓台下看得目瞪口呆。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日韓星昨天（1日）匯聚台北演出，大巨蛋有GD，台北國際會議中心則有佐藤健，而日本新世代吉他鬼才Ichika Nito昨天首度登上新莊Zepp New Taipei，舉行個人專場《ICHIKA NITO -The Moon's Elbow- TOUR 2025 in TAIPEI》，以極致的技巧與感性並存的演奏震撼全場，並邀請「金曲怪物」持修一起演出，兩人合體表演了《透明的》與《Creep》，全場陷入沸騰，氣氛推至最高潮。

Ichika Nito首次站上Zepp New Taipei演出。（大鴻藝術提供）Ichika Nito首次站上Zepp New Taipei演出。（大鴻藝術提供）

Ichika Nito讚持修有天使的聲音。（大鴻藝術提供）Ichika Nito讚持修有天使的聲音。（大鴻藝術提供）

Ichika在日本聽到持修的音樂作品與歌聲時深受震撼，認為兩人的音樂創作若能碰撞，必定能激發出不一樣的火花。恰逢他即將來台開唱，便主動聯繫持修團隊促成這段跨國合作。實際共演後，兩人都驚喜地發現彼此音樂能自然「碰一下」，在舞台上玩出許多嶄新又有趣的元素。Ichika Nito讚嘆：「你的聲音就像天使一樣，非常美麗。」持修也開心回以「Ichika最棒了」，並笑稱這位吉他鬼才為「神之手」，趣味互動讓全場樂迷會心微笑。

Ichika Nito（左）與持修共同演出。（大鴻藝術提供）Ichika Nito（左）與持修共同演出。（大鴻藝術提供）

當晚的演出，持修以《我還在你的夢裡嗎》輕輕揭開序幕，他接連演唱《再一次就好》、《心碎》、《第一名》與《你的眼睛》等知名歌曲，以真摯嗓音與濃烈情感征服觀眾。而當Ichika Nito登場後，舞台氣氛瞬間轉為夢幻，身穿白色飄逸西裝登場的他，以白金色長髮與親切笑容展現溫柔氣場，以標誌性的tapping技法與細膩旋律，將一把吉他化作多層次音牆，修長手指撩動吉他弦，為台北專場演繹了他知名的樂曲《Rain》、《Metaphor》、《Moonfall》與經典曲目《Merry Christmas, Mr. Lawrence》等作品，讓全場屏息聆聽。

持修擔任Ichika Nito的表演嘉賓，精彩表現讓人拍手叫好。（大鴻藝術提供）持修擔任Ichika Nito的表演嘉賓，精彩表現讓人拍手叫好。（大鴻藝術提供）

他也透露，目前正在籌備新專輯，預計明年推出。這次特別為台北專場準備了其中未公開的新曲《Liminal Light》，要獻給台灣樂迷搶先欣賞。他曲間亦不忘與觀眾互動：「我昨天剛下飛機就去了寶可夢中心，買了好多限定商品！」最愛寶可夢的他笑說，自己加碼跑去逛街買寶可夢聯名衣，讓現場笑聲不斷，氣氛溫馨又可愛。演出尾聲，Ichika Nito以溫柔語氣告白：「這是我今年最後一場演出，我保證會再回來台灣！」全場掌聲雷動。

