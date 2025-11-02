Energy閃兵爭議不來了！日天團avantgardey找香蕉哥哥救火

avantgardey與櫻桃小丸子、野口一起登上舞台，與香蕉哥哥、草莓姐姐一起帶動跳。（B'in Live Entertainment提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本舞蹈天團avantgardey於10月31日晚間在Zepp New Taipei迎來最終場，原本嘉賓找來Energy，殊不知坤達、書偉等人接連陷入閃兵風波，只好趕緊找來兒童台偶像「YOYO家族」的香蕉哥哥與草莓姐姐救火，帶來童趣滿點的演出，avantgardey以誠意十足的多元橋段與經典致敬舞台，全場歡笑聲不斷。

一連四天的演出於10月31日迎來最終夜，avantgardey再次展現她們獨有的舞蹈敘事魅力，隨後進入高潮的「麥可傑克森（Michael Jackson）」致敬橋段，全員身穿黑白西裝、戴上禮帽，完美重現《Smooth Criminal》的經典造型，這段表演融入的「美食橋段」，也端出經典「蝦仁小籠包」，成員們誇張品嚐的表情與肢體令台下笑聲不斷。而團員們展現月球漫步、機械步以及45度前傾等經典舞步，動作俐落、節奏強烈，全場瞬間陷入瘋狂。

請繼續往下閱讀...

avantgardey的NONA突變身西洋歌后惠妮休士頓。（B'in Live Entertainment提供）

avantgardey成員NONA化身美川憲一 變裝詮釋演歌舞台。（B'in Live Entertainment提供）

此外，成員NONA更帶來驚喜solo，先是以日本知名演歌歌手美川憲一《さそり座の女》造型登場，神還原演歌的誇張手勢與氣場，引得台下觀眾笑聲與掌聲不斷；接著，NONA再瞬間化身爆炸頭造型，變身為有著「天籟之聲」的西洋歌后惠妮休斯頓（Whitney Houston），以《I Wanna Dance With Somebody》燃起全場熱力，更在演出中走下舞台，與觀眾近距離互動，展現十足親和力，尖叫聲此起彼落。

香蕉哥哥與草莓姐姐驚喜助陣avantgardey。（B'in Live Entertainment提供）

嘉賓則邀請到深受觀眾喜愛的兒童台偶像「YOYO家族」的香蕉哥哥與草莓姐姐，聯手帶來《卡加布列島》與全新歌曲《釣魚記2.0》，一上台，全場觀眾瞬間回到童年跟著大合唱，而兩人以滿滿活力與親切互動征服全場，舞台上不斷與觀眾打招呼、並帶動跳，現場大小朋友齊聲應和，氣氛歡樂，將整場演出推向最高潮。草莓姐姐也笑說：「謝謝現場的大寶寶，回到小時候的感覺真好。」

香蕉哥哥帶動跳，與avantgardey一起演出。（B'in Live Entertainment提供）

草莓姐姐與avantgardey一起跳舞。（B'in Live Entertainment提供）

緊接著，avantgardey更回到台上帶來充滿童趣與回憶的「櫻桃小丸子」主題篇，不僅動畫角色「櫻桃小丸子」與「野口」驚喜登台，avantgardey也邀請「YOYO家族」的香蕉哥哥與草莓姐姐共舞，一起演出耳熟能詳的主題曲《おどるポンポコリン》。此外，avantgardey也宣布與「櫻桃小丸子」合作推出新曲。演出最後，avantgardey全員向觀眾深深鞠躬致謝，感性表示：「能連續四天在台北演出，對我們來說是非常特別又難忘的經驗！」並感謝觀眾一路以來的熱情與應援。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法