娛樂 最新消息

台日合作！菅田將暉、宮澤理惠推科幻日劇 2台灣女星驚喜加盟

《火星女王》菅田將暉（左）與宮澤理惠同屬於行星間宇宙開發組織ISDA成員。（Hami Video提供）《火星女王》菅田將暉（左）與宮澤理惠同屬於行星間宇宙開發組織ISDA成員。（Hami Video提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本NHK電視台放送100年特別劇《火星女王》，自首波宣布由台灣「怪物新人」林廷憶與日劇男神菅田將暉攜手主演後，消息一出便令台灣日劇迷欣喜不已。如今第二波陣容再度曝光，確定由陳珊妮與宮澤理惠共同加盟演出，雙女王氣勢加持，同時還有鈴木亮平、松岡茉優等豪華演員陣容加入，讓這部日本電視史上罕見的大型科幻鉅作期待值瞬間翻倍。

《火星女王》林廷憶飾演在火星出生、熱愛音樂的視障女孩。（Hami Video提供）《火星女王》林廷憶飾演在火星出生、熱愛音樂的視障女孩。（Hami Video提供）

《火星女王》林廷憶在火星上的遭遇似乎相當坎坷。（Hami Video提供）《火星女王》林廷憶在火星上的遭遇似乎相當坎坷。（Hami Video提供）

隨著《火星女王》最新劇照正式曝光，林廷憶首度亮相「火星女孩」造型，她在劇中飾演視障女孩Lili-E1102，身穿灰色長大衣、腳踩半筒靴、綁著招牌馬尾，手中拄著拐杖。從站姿與神情間，即能感受到她的孤獨與堅毅，而劇照中還出現她被槍指著的畫面，令人不禁為女主角接下來的命運捏一把冷汗。林廷憶形容這次演出：「就像真的活過一次這麼精彩的人生。回想起火星的一切，溫馨的、痛苦的、歡樂的回憶，到現在仍像一場真實的夢。」

《火星女王》陳珊妮在ISDA以獨裁的手段掌握組織權力。（Hami Video提供）《火星女王》陳珊妮在ISDA以獨裁的手段掌握組織權力。（Hami Video提供）

《火星女王》陳珊妮（中）與宮澤理惠（右）隔空對話。（Hami Video提供）《火星女王》陳珊妮（中）與宮澤理惠（右）隔空對話。（Hami Video提供）

創作才女陳珊妮飾演掌控人類太空移民計畫的行星間宇宙開發組織 「ISDA」最高負責人，從最新劇照可見她一身俐落黑色西裝、神情冷峻，展現權力與神祕兼具的強大氣場，造型幾乎就是她本人舞台形象的延伸。

《火星女王》宮澤理惠飾演ISDA 頂尖菁英之一，負責指揮 ISDA 重大專案「火星撤退計畫」。（Hami Video提供）《火星女王》宮澤理惠飾演ISDA 頂尖菁英之一，負責指揮 ISDA 重大專案「火星撤退計畫」。（Hami Video提供）

宮澤理惠則飾演「ISDA」另一位代表人物，她曾在火星任職，如今負責指揮火星撤退計畫，正盼著當年留在火星的女兒來到地球與她相見。宮澤理惠身穿白色制服以遠端視訊與最高掌權者陳珊妮對峙，兩人分別象徵兩股力量，也預告將在銀幕上擦出驚人火花。

菅田將暉在劇中飾演 ISDA 地球支局年輕職員白石蒼人，是一位火星礦物研究員，赴火星研修時與 Lili 相遇。角色背後隱藏著父親離奇失蹤的祕密，使他的人生充滿矛盾與掙扎，菅田將暉感慨：「在想像『想像之外的想像』時進行表演，簡直像是不斷與未知相遇的連續體。然而，在進化的科技旁邊，無論好壞，人類那份不變的溫度依然存在。」《火星女王》將於12月13日在Hami Video全台獨家首播。

《火星女王》林廷憶（左二）首度進軍國際就成為 NHK 電視台放送 100 年特別劇的女主角，令台灣觀眾期待不已。（Hami Video提供）《火星女王》林廷憶（左二）首度進軍國際就成為 NHK 電視台放送 100 年特別劇的女主角，令台灣觀眾期待不已。（Hami Video提供）

