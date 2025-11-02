自由電子報
娛樂 最新消息

62歲屠穎跑步機摔倒猝逝 凍齡玉女、大咖天王天后全發聲

屠穎在華語樂壇地位崇高。（翻攝自臉書）屠穎在華語樂壇地位崇高。（翻攝自臉書）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲獎最佳編曲人屠穎昨天驚傳在跑步機上摔倒猝逝，享壽62歲，他生前作品無數，曾經合作過的歌手橫跨「半個華語樂壇」，離世消息震撼了演藝圈，許茹芸《如果雲知道》便出自他手，許茹芸難過發聲：「那些年，我唱的許多歌，都有屠穎老師細膩而深情的編曲。他的音樂讓情感有了形狀，也讓這些回憶都變得更加深刻美麗。」盼他在另一個世界繼續編織優美的旋律。

許茹芸不捨發聲。（翻攝自IG）許茹芸不捨發聲。（翻攝自IG）

許茹芸感謝屠穎為她打造多首代表作。（翻攝自IG）許茹芸感謝屠穎為她打造多首代表作。（翻攝自IG）

屠穎是眾多港台天王天后背後的推手，天后黃鶯鶯不捨表示：「這消息太突然，心裡沈沈的。願你在天堂安好，一路走好。」林俊傑也沈痛悼念他，「感謝您當年為《會有那麼一天》編織的動人旋律，也感謝您為華語樂壇無私的奉獻。您的音樂將永遠流傳。」

林凡回憶與屠穎合作的點滴。（翻攝自IG）林凡回憶與屠穎合作的點滴。（翻攝自IG）

林凡難忘剛成為歌手之際，「有機會去到了屠穎老師的工作室錄了點音，感到很夢幻。後來時不時在表演上能唱到屠穎老師彈的琴，都覺得好享受。」回憶最後一次共同演出是2020年在公視的《音樂萬萬歲》，「那天其中唱的一首是許景淳姐的《睡吧我的愛》。我特別享受，因為那是首好溫柔好浪漫的歌，而屠老師的鋼琴讓我好有感覺，好像整首歌都在閃著星光，晶瑩剔透。」難過表示好想再繼續聽下去。

