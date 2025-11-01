郎咧？LÜCY金音奪獎 衝出廁所領獎自爆「露點、尿尿沒洗手」

金曲歌王HUSH擔任頒獎人。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造 B'in Live提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第16屆金音創作獎頒獎典禮今晚在北流登場，金曲歌王HUSH頒發最佳另類流行音樂歌曲獎時，得獎人LÜCY卻遲遲未上台領獎，現場一度尷尬，最後典禮司儀還在現場直呼：「尋找LÜCY！」逼得HUSH搞笑假扮得獎人發表感言。

LÜCY奪下最佳另類流行歌曲獎。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造 B'in Live提供）

對於發生放送事故，LÜCY才氣喘吁吁衝上台致歉，她表示：「剛要去上廁所，我的衣服被我扯壞掉，然後我的奶頭就露出來，我就趕快把衣服抓住，衝去廁所。」

請繼續往下閱讀...

LÜCY表示：「我每分每秒都在掙扎，趕快把我的衣服修好，然後就聽到我得獎了。」她在台上追問：「我剛得獎是什麼獎？」隨後先謝謝製作人又緊張表示：「我剛尿尿還沒洗手！喔好糗喔，對不起對不起，我沒辦法，我先下台，對不起大家。」

新科台語歌后李竺芯受邀擔任表演嘉賓，她透露報名本屆金音獎卻全數摃龜，坦言當下心情難免失落，「當然會覺得『怎麼一項都沒有？』」自認是音樂界「肖查某」的她，還是大方接下邀約擔任典禮嘉賓。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法