（直擊）GD登大巨蛋霸氣喊「我龍哥」 合體BIGBANG喊：我不孤單

GD演唱會超嗨。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王「GD」權志龍今天（1日）成為第一個登上臺北大巨蛋的韓國男星，「Übermensch」安可場連唱兩天，預計吸引8萬人朝聖。他頭戴王冠、彩虹玫瑰花外套現身，看著大巨蛋的滿場觀眾更感動直呼：「真是太棒了！」聽到粉絲大喊「龍哥」，GD立刻擺出「臭屁」姿勢，並用中文說：「我龍哥！」笑翻眾人。

GD在演唱會中段，用中文與粉絲互動，「真的喜歡，非常喜歡，我的中文好嗎？」聽到台下粉絲反應，GD用超台的中文說「沒關係啊，沒關係」。他在Talking環節時有感而發，表示雖然開心幸福哪裡都有，不過有時候很難去尋找，「但我找到了，現在我要告訴你們，我很開心，每一個人都聚集在一起，喔！我是單身喔！每個人都聚集在此。」

GD與粉絲分享這次巡演與眾不同。（讀者提供）

他今天細數人生中的各種第一次，包括第一張專輯、第一次演唱會及初吻等等，「感謝人生各種第一次的經驗，成就了這一天。」他預告明年是BIGBANG 20周年，「4月的科切拉音樂節將是第一次正式舞台，我不再是一個人，我會跟男孩們一起，一切會很好的！」他並與粉絲一起大喊「FOREVER」，相約永遠。

GD站在大巨蛋的舞台上，看著滿場觀眾直呼「amazing」，他還當場操控起場內燈光，有些中二的說：「我真的有了POWER！真的！看到了嗎，我就是龍！」模樣實在有夠可愛。之前小巨蛋是雲梯車，這次大巨蛋場地比較大，GD直接把花車搬到大巨蛋，在花車登場之前，主辦單位還特別用3種語言廣播，提醒粉絲不要離開座位、接觸到藝人。而台灣粉絲確實很守規矩，期間沒有出現狀況，只有GD腳步有些踉蹌，所幸趕緊回穩。

GD坐在地上與粉絲閒話家常。（讀者提供）

在演唱《UNTITLED》之前，GD有感而發，稱每次巡演都很有意義，不過這一次的「Übermensch」巡演與眾不同，沒有粉絲就做不到，粉絲不停大喊「Don't go」、「歐巴」及「龍哥」，GD也回應：「You guys 可愛，明年見！還有更多喔，更多帥哥！」更指向歌迷：「你帥嗎？ok你是！」互動相當逗趣。

