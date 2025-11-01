自由電子報
娛樂 最新消息

理想「鳥」蛋被亂入 本尊現身攻蛋驚呆全場

理想混蛋成軍8年首度攻蛋，今起在小巨蛋連唱2天，首日嘉賓是韋禮安。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕理想混蛋成軍8年首度攻蛋，今起在小巨蛋連唱2天，首日嘉賓是韋禮安，打趣稱：「我不是隨隨便便當人家的嘉賓喔，我喜歡亂入別人的團體，不是天團我不會亂入。」笑曝團名就改為「理想鳥蛋」。

理想「鳥」蛋被亂入 本尊現身攻蛋驚呆全場理想混蛋成軍8年首度攻蛋，今起在小巨蛋連唱2天，首日嘉賓是韋禮安。（記者王文麟攝）

理想混蛋向來喜歡互整團員，這次嘉賓環節則把主意動到粉絲身上，雞丁表示：「這次主題既然叫《不是因為天氣晴朗才見面》那到底是因為什麼呢？ 有沒有人知道？我想聽聽你們的答案？」接著直呼：「因為愛嗎？是走錯嗎？今天我們這邊是理想混蛋喔，不是韋禮安的演唱會餒！」引領全場清唱著《因為愛》副歌，緊接著本尊竟然就現身在台上合唱，意外驚喜嚇壞了全場。

理想「鳥」蛋被亂入 本尊現身攻蛋驚呆全場理想混蛋成軍8年首度攻蛋，今起在小巨蛋連唱2天，首日嘉賓是韋禮安。（記者王文麟攝）

身為理想混蛋首日攻蛋的嘉賓，韋禮安表示：「年紀愈大，能經歷的第一次事情就愈少，所以能成為理想混蛋首場小巨蛋嘉賓，覺得超爽的！」由於韋禮安的英文暱稱是「韋鳥」，他自稱今天就是「韋鳥加理想混蛋」，即興想出全新團名「理想鳥蛋」嗨翻全場。

