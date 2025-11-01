自由電子報
娛樂 最新消息

才秀齊豫簽名CD被羨慕 屠穎驟逝黃鶯鶯「心裡沉」 趙詠華約天堂相逢

屠穎前幾天才秀出齊豫的簽名CD，無奈再也沒機會完成合作。（翻攝自微博）屠穎前幾天才秀出齊豫的簽名CD，無奈再也沒機會完成合作。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾得過金曲獎最佳編曲人獎的資深音樂人屠穎，近期才因擔任周華健演唱會音樂總監，陸續在小巨蛋舞台，還有大馬的演唱會台上和周華健開心互動，前幾天他還秀出齊豫簽名CD，被網友喊羨慕，原本今（1日）晚他也要在齊豫演唱會上合作，無奈傳出過世消息，演唱會也臨時宣布改期，多位曾合作過的歌手都難以置信，紛紛發文哀悼。

屠穎驟逝黃鶯鶯（右）「心裡沉」；趙詠華（左）約天堂相逢。（本報資料照）屠穎驟逝黃鶯鶯（右）「心裡沉」；趙詠華（左）約天堂相逢。（本報資料照）

屠穎驚傳今天在跑步機上摔倒猝逝，享壽62歲，昨天才現身民歌50高峰會彩排的趙詠華，特別將社群大頭照換上觀世音菩薩照片，難過談到：「送光給我們敬愛的大哥哥，我們天堂再相逢。」

周華健（左）演唱會的音樂總監屠穎驚傳過世。（翻攝自臉書）周華健（左）演唱會的音樂總監屠穎驚傳過世。（翻攝自臉書）

另外資深天后黃鶯鶯得知屠穎過世消息也相當難過，她談到：「這消息太突然，心裡沉沉的，願你在天堂安好，一路好走。R.I.P.」上個月周華健到大馬開唱，也特別介紹音樂總監屠穎的音樂功力，並開玩笑爆料，屠穎除了會彈樂器，還會跳芭蕾舞，笑說因為以前屠穎看到姊姊學什麼他就想學，因此姊姊跳芭蕾舞，屠穎也會跳。

