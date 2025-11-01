自由電子報
娛樂 最新消息

（直擊）GD首登大巨蛋！中文撩台粉「你愛我嗎」 4萬人暴動被勸冷靜

GD現身大巨蛋開唱。（讀者提供）GD現身大巨蛋開唱。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天王「GD」權志龍成為第一個登上臺北大巨蛋的韓國男星，「Übermensch」安可場將連唱兩天，預計將吸引8萬人朝聖。今天是演出首場，他頭戴王冠、彩虹玫瑰花外套現身，看著大巨蛋的滿場觀眾更感動直呼：「看看這些美麗的花啊！」

GD昨天結束在APEC的演出後，立刻搭乘專機飛來台，並在今天晚間帶來「Übermensch」安可場首日演出，表演延遲20分鐘開演，他帶來《POWER》、《HOME SWEET HOME》兩首夯曲，他俏皮詢問粉絲：「Do you love me？」聽到歡呼聲，GD也回應：「I do!」再次讓粉絲陷入瘋狂。

GD結束APEC演出，立刻飛到大巨蛋開唱。（讀者提供）GD結束APEC演出，立刻飛到大巨蛋開唱。（讀者提供）

7月才在小巨蛋連唱三天，GD感慨時間過得很快，「雖然才過了114天，但我感覺好像已經過了1年沒來了，但這可能不是最後一場在台北的表演，我希望能再次於這個場地見到你們。」GD今天心情很不錯，以中文簡單自我介紹「你好，大家好，我是權志龍」，還問粉絲：「你愛我嗎？」台下歌迷大喊「愛」！聲音震耳欲聾。

GD也暗示，等等會下台與大家互動，「要看你們的表現，不要出任何問題。」在演唱《CRAYON》前，由於上次的「swag check」互動，台粉在第三場的表現超掉漆，這次歌迷們十分躁動，似乎急於表現，一名男粉絲更尖叫大喊，GD見狀也用英文說「Calm down」，請大家稍安毋躁。此次粉絲果然表現出色，GD看起來都相當滿意。

GD彩虹玫瑰花裝在台北重現。（讀者提供）GD彩虹玫瑰花裝在台北重現。（讀者提供）

在演唱《TODAY》時，GD真的走下台與粉絲們互動，他接過粉絲的墨鏡想要戴上，結果被頭髮卡到，一度出動保鑣協助，只好把粉絲手機當鏡子整理頭髮，GD看到粉絲把應援牌拿反了，還幫忙擺正，實在有夠好笑，看出GD調皮的一面。

