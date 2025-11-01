和美國老公婚後吵了整整7年！丁寧得金馬後0工作 真實心境曝光

丁寧分享在生活中經歷無數次「轉念」。（齊石傳播提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕丁寧今參與新書《丁寧的轉念學》發表暨簽書會，用最誠懇、幽默的語氣，與讀者分享「如何讓自己從卡住到自由」。她也難得談起家庭與親密關係中的轉念故事，她分享結婚後和美國籍老公馬修彼此互不相讓的性格，吵了整整七年，開始練習轉念後，在某次激烈爭吵的當下，忽然抽離並意識到：「關係是一面鏡子，不會照出自己所沒有的。」因此透過與先生的對映關係，作為修煉的過程，從中更了解自己，進而做好自己的功課。

而在母職的角色裡，她也不再追求完美媽媽的形象，「孩子叛逆的時候，我以前會焦慮想管，但後來學會等。當我願意相信他的節奏，他反而更願意靠近我。」這樣的親子互動，也成為《丁寧的轉念學》中幾個重要的篇章。

丁寧（右）及現場讀者們一同練習呼吸法，體驗「轉念」帶來的平靜與放鬆。（齊石傳播提供）

不只是在舞台與鏡頭前，丁寧也在生活中經歷無數次「轉念」。她坦言在獲得金馬獎肯定後，反而陷入低潮與自我懷疑，「當工作突然歸零，我開始學會把每一次失落的案子、每一段緊張的人際關係，都當成練習轉念的機會。」她說，演藝圈的壓力無所不在，但唯有學會轉念，才能讓能量重新流動起來。

另外，《拜六禮拜》製作人顏克儀今也現身與丁寧及現場讀者們一同練習呼吸法，體驗「轉念」帶來的平靜與放鬆。活動進入讀者提問環節時，現場互動氣氛更是熱烈。讀者提問：「工作壓力讓自己喘不過氣，該如何轉念與克服？」丁寧則鼓勵可以嘗試用呼吸法去帶領自己的平靜，並說道：「當你覺得撐不下去時，不妨先回到呼吸裡，給自己一點時間。真正的力量，常常在停下來的時候出現。」

