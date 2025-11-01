蔡思韵戴婚戒首露面！還原劉俊謙求婚放閃：有點小生氣

蔡思韵（左）、楊祐寧盼電影票房突破億元大關。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕恐怖片《泥娃娃》驚悚氣氛與台式驅魔題材持續掀起熱潮，上映至今全台票房已突破8200萬，楊祐寧、蔡思韵今天（1日）親手製作象徵「血色能量」的鮮紅果汁，祈願電影衝破億元大關。楊祐寧更稱兩人是「娶某前生子後」，蔡思韵剛結婚戴著婚戒，他的太太Melinda剛產下三寶，盼好運旺旺來，票房往兩億邁進。

蔡思韵戴婚戒首露面。（記者胡舜翔攝）

楊祐寧堪稱票房保證，在記者會上受封「十億男神」，他坦言十分開心，還特別叮囑親朋好友一定要趕快看電影，衝一下首周電影票房。蔡思韵首次演恐怖片，沒想到票房這麼好，單純覺得很開心，被讚是「結婚帶旺票房」，蔡思韵謙虛的說：「是祐哥帶旺的啦。」

請繼續往下閱讀...

蔡思韵上個月與劉俊謙在日本完婚，還在適應稱呼對方為「老公」，被問到成為劉太太的心情？蔡思韵笑說，其實辦完婚禮後就各奔東西，她去韓國拍戲，劉俊謙則有其他工作，完全沒有度蜜月。兩人婚禮的地點選在日本輕井澤的教堂，婚禮時間沒有特別看日子，而是看教堂是否能夠預約，因此半年前就訂好了10月14日。

蔡思韵（左）、楊祐寧當場拿果汁機打西瓜汁。（記者胡舜翔攝）

蔡思韵表示，劉俊謙大約在一年前下跪求婚的，「當時我剛運動完，素顏、穿很醜啊，穿運動裝，有點小生氣，應該挑一個有化妝的！」不過她稱，現場很溫馨開心，求婚對她來說很驚喜，也很感動。楊祐寧則給祝福：「早生貴子！小孩很棒！」更轉頭問蔡思韵是否有懷孕的計畫？蔡思韵搖搖頭，表示目前沒有打算，「not yet！」

監製連奕琦（左起）、蔡思韵、楊祐寧、解孟儒、陳亮材出席《泥娃娃》活動。（記者胡舜翔攝）

導演解孟儒也說，蔡思韵在結婚前一天告訴他：「我明天有個私事。」解孟儒還以為是有什麼角色，沒想到昨天看新聞才知道是結婚了，立刻傳訊息恭喜。被問到有沒有什麼建議給劉俊謙？導演解孟儒說：「我都寫悔過書了。」他透露，《泥娃娃》其實是他寫給太太的「悔過書」，在電影籌備時恰好太太懷孕，因此他將許多新手爸爸及面對另一半懷孕的感受都放進作品中。

儘管行程滿檔，蔡思韵仍希望能去度蜜月，轉頭看了一下經紀人，經紀人回應：「有點難。」她更進一步表示「我想去歐洲」，經紀人再次搖頭：「更難！」笑翻眾人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法